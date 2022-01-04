В Турции одобрили пятую дозу вакцины против коронавируса

В Турции Минздрав начал предлагать пятую бустерную дозу вакцины против COVID-19 для определенной группы людей с 31 декабря. Об этом сообщает турецкое издание Daily Sabah.

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Люди, получившие две дозы китайской вакцины Sinovak и две дозы Pfizer-BioNTech не менее трех месяцев назад, могут записаться на пятую дозу.

В качестве бустера в Турции доступны Sinovac, Pfizer-BioNTech и турецкая вакцина Turkovac.

Турецкая отечественная вакцина против COVID-19 Turkovac стала доступна для населения после получения разрешения на использование в экстренных случаях. С 30 декабря ею начали прививать в городских больницах. Ожидается, что в течение нескольких недель программа вакцинации турецким препаратом будет распространена на все больницы и другие пункты вакцинации.

Сейчас в Турции более 83% населения старше 18 получили две дозы вакцины против COVID-19, а 91,6% – одну дозу. Всего в стране было сделано более 1,3 млн прививок.

С 22 декабря в Украине ввели ревакцинальную дозу вакцины против COVID-19 для медицинских работников и сотрудников интернатов.

Дополнительную дозу вакцины могут получить люди с ослабленным иммунитетом. В Минздраве объяснили разницу между бустерной и дополнительной дозами вакцины. Главный государственный санитарный врач Игорь Кузин говорит, что в январе в Украине могут принять решение об общем доступе к бустерной дозе вакцины от коронавируса для всех желающих.

Израиль, США, Британия, Германия и многие другие страны уже давно дают третью дозу всем, кто того желает. В конце декабря в Израиле одобрили и четвертую дозу. Регуляторы этих стран настойчиво рекомендуют бустер, особенно в свете появления и распространения в мире сильно ускользающего от вакцинального и природного иммунитета омикрон-штамма.

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Оксана Житнюк

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