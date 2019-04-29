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29.04.2019, 10:33

В Турции разбился автобус с командой футболистов

В Турции разбился автобус с командой футболистов - Фото
Фото: facebook.com/AIanyaspor

В результате аварии погиб футболист Йосеф Шурал

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В Турции автобус с футбольной командой "Аланияспор" слетел с дороги, в результате ДТП погиб один человек. Об этом говорится в сообщении команды в Facebook.

Авария произошла вблизи Алании. Погиб футболист Йосеф Шурал, семь спортсменов получили травмы.

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"Возвращаясь с матча в Кайсери, наш микроавтобус попал в аварию, в результате которой пострадали семеро наших футболистов. Чешский футболист Йозеф Шурал с серьезными травмами был доставлен в частную клинику Алании. Несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось", - отмечается в сообщении.

20 марта 2019 года в пригороде Милана водитель школьного автобуса, в котором находились более 50 детей, облил его бензином и поджег вместе с детьми внутри.

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Теги: дтп, футболист, Аланияспор
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