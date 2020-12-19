В Турции в больнице взорвался кислородный аппарат: восемь человек погибли
19.12.2020, 09:42
Иллюстративное фото: Tamas Kovacs/ЕРА
В турецком городе Газиантеп в одной из местных больниц взорвался кислородный аппарат, использовавшийся для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает турецкое госагентство Anadolu.
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Погибли по меньшей мере восемь человек. О количестве пострадавших не сообщается. Инцидент произошел в отделении интенсивной терапии COVID-19 университетской больницы SANKO.
14 пациентов, проходивших лечение в этом отделении, направлены в различные больницы. На месте происшествия работают полицейские и пожарные. Было начато расследование происшествия.
- 20 ноября мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в Винниках, подо Львовом, в областном военном госпитале взорвался баллон с кислородом, проводилась эвакуация пациентов.
- Львовский областной военный госпиталь опровергнул информацию о взрыве. Ничего такого не было, просто из-за трещины вышла из строя система кислородного снабжения.
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