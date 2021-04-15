В условиях агрессии РФ. В США сенаторы хотят запретить президентам выходить из НАТО

15 сенаторов-демократов и республиканцев в США представили законопроект, который запрещает любому президенту Соединенных Штатов выходить из военного альянса НАТО без одобрения Сената. Об этом сообщает Reuters.

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Если президент попытается покинуть НАТО без одобрения Сената, законопроект запретит финансирование такого шага и уполномочит юрисконсульта Конгресса оспаривать действия администрации в суде.

Бывший президент Дональд Трамп критиковал НАТО и союзников за недостаточный финансовый вклад в альянс, называл его устаревшим и однажды предположил, что Вашингтон может выйти из объединения.

"В условиях растущей подрывной агрессии Москвы мы должны гарантировать, что ни один президент США не выйдет из НАТО без согласия Сената", – заявил сенатор-республиканец Марко Рубио.

Авторы законопроекта с оптимизмом смотрят на его шансы быть принятым, учитывая недавние заявления президента Джо Байдена о решительной поддержке альянса.

Вадим Ребрина

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