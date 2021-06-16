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"В ядерной войне выиграть нельзя". Президенты США и РФ выступили с совместным заявлением

16.06.2021, 22:09
Джо Байден и Владимир Путин (Фото: EPA-EFE/DENIS BALIBOUSE)

Соединенные Штаты Америки и Россия даже в периоды напряженности могут добиться прогресса в достижении общих целей по обеспечению предсказуемости в стратегической сфере, снижению риска вооруженных конфликтов и угрозы ядерной войны. Об этом говорится в совместном заявлении президентов США и РФ о стратегической стабильности, сделанном по итогам встречи Джо Байдена и Владимира Путина в Швейцарии. Заявление опубликовано на сайтах Белого дома и Кремля.

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"Мы, президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Р. Байден и президент Российской Федерации Владимир Путин, отмечаем, что Соединенные Штаты и Россия продемонстрировали, что даже в периоды напряженности они могут добиться прогресса в достижении наших общих целей по обеспечению предсказуемости в стратегической сфере, снижению риска вооруженных конфликтов и угрозы ядерной войны", – говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что недавнее продление нового договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) является примером приверженности США и РФ контролю над ядерными вооружениями.

"Сегодня мы подтверждаем принцип, согласно которому в ядерной войне нельзя выиграть и вести ее нельзя", – заявили президенты.

Как отмечается, в соответствии с этими целями, США и РФ в ближайшем будущем вместе начнут интегрированный двусторонний диалог о стратегической стабильности, который будет продуманным и надежным.

"Посредством этого диалога мы стремимся заложить основу для будущих мер по контролю над вооружениями и снижению рисков", – говорится в заявлении.

  • 3 февраля США и Россия продлили договор о сокращении стратегических наступательных вооружений на пять лет.
  • 16 июня Байден и Путин встретились в Женеве. LIGA.net вела хронику саммита.
  • Путин сказал, что на встрече с Байденом тема Украины обсуждалась, а вопрос возможного вступления Украины в НАТО "затрагивался мазком".
  • Байден заявил, что сказал Путину о несокрушимой поддержке США территориальной целостности и суверенитета Украины.
Наталия Медведева
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владимир путин джо байден снв
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