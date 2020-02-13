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В Японии зафиксировали первую смерть от коронавируса

В Японии зафиксировали первую смерть от коронавируса - Фото
Фото: Stringer/ЕРА
13.02.2020, 14:36

Жертвой коронавируса COVID-19 стала 80-летняя женщина, которая проживала в префектуре Канагава

Сегодня Японии была зафиксирована первая смерть из-за коронавируса COVID-19 из Китая. Об этом сообщает NHK.

По данным Минздрава страны, 80-летняя женщина, зараженная новым коронавирусом, умерла в префектуре Канагава, рядом с Токио.

"Это первая смерть человека, зараженного вирусом в Японии", - подчеркивается  в сообщении.

  • В конце декабря 2019-го в Ухане (Китай) подтвердили появление штамма коронавируса 2019-nCoV, который вызывает пневмонию нового типа. По состоянию на 12 февраля было 45 182 зараженных, 1115 погибших, 4820 выздоровевших.
  • 11 февраля сообщалось, что официальным названием нового коронавируса из Китая стало COVID19 (Corona Virus Disease)
  • 13 февраля сообщалось, что за последние сутки число зараженных новым штаммом коронавируса выросло с 45 182 случаев до 60 329. По состоянию на утро во всем мире умерли 1369, выздоровели 6017.

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