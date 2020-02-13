В Японии зафиксировали первую смерть от коронавируса

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Сегодня Японии была зафиксирована первая смерть из-за коронавируса COVID-19 из Китая. Об этом сообщает NHK.

По данным Минздрава страны, 80-летняя женщина, зараженная новым коронавирусом, умерла в префектуре Канагава, рядом с Токио.

"Это первая смерть человека, зараженного вирусом в Японии", - подчеркивается в сообщении.

В конце декабря 2019-го в Ухане (Китай) подтвердили появление штамма коронавируса 2019-nCoV, который вызывает пневмонию нового типа. 45 182 зараженных, 1115 погибших, 4820 выздоровевших. По состоянию на 12 февраля было

фициальным названием нового коронавируса из Китая стало COVID19 (Corona Virus Disease) 11 февраля сообщалось , что о

а последние сутки число зараженных новым штаммом коронавируса выросло с 45 182 случаев до 60 329. По состоянию на утро в о всем мире умерли 1369, выздоровели 6017. 13 февраля сообщалось, что з

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