В Японии зафиксировали первую смерть от коронавируса

Сегодня Японии была зафиксирована первая смерть из-за коронавируса COVID-19 из Китая. Об этом сообщает NHK.
По данным Минздрава страны, 80-летняя женщина, зараженная новым коронавирусом, умерла в префектуре Канагава, рядом с Токио.
"Это первая смерть человека, зараженного вирусом в Японии", - подчеркивается в сообщении.
- В конце декабря 2019-го в Ухане (Китай) подтвердили появление штамма коронавируса 2019-nCoV, который вызывает пневмонию нового типа. По состоянию на 12 февраля было 45 182 зараженных, 1115 погибших, 4820 выздоровевших.
- 11 февраля сообщалось, что официальным названием нового коронавируса из Китая стало COVID19 (Corona Virus Disease)
-
13 февраля сообщалось, что за последние сутки число зараженных новым штаммом коронавируса выросло с 45 182 случаев до 60 329. По состоянию на утро во всем мире умерли 1369, выздоровели 6017.
Читайте также: "Все становится хуже и хуже". Украинцы в Ухане записали видео