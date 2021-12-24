В Южной Корее помиловали бывшего президента: она отбывала 22-летний тюремный срок

В Южной Корее помиловали бывшего президента страны Пак Кын Хе, которая отбывала 22-летний тюремный срок за коррупцию. Об этом сообщает Yonhap.

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24 декабря правительство Южной Кореи сообщило, что включило Пак Кын Хе в список из 3094 человек, которые получат помилование в канун нового года.

В правительстве отметили, что помилование Пак поможет "укрепить национальное единство", а амнистия объявлена из-за ухудшения ее здоровья.

В агентстве пишут, что Пак находится в заключении с 2017 года, а в 2021-м она трижды попадала в больницу из-за болей в плече и пояснице.

Журналисты отмечают, что помилование Пак может оказать значительное влияние на президентские выборы, запланированные на март 2022-го. В частности Пак имеет поддержку в Тэгу и провинции Северный Кенсан, оплоте оппозиционной Партии народной власти, объясняют в агентстве.

В конце 2016-го парламент объявил Пак Кын Хе импичмент, а в 2017-м Конституционный суд отстранил ее от власти, позже политика арестовали. Ей предъявили обвинения по ряду статей, в том числе о превышении полномочий, злоупотреблении властью, взяточничестве.

В январе 2021-го Верховный суд Южной Кореи вынес Пак окончательный приговор – 22 года тюрьмы.

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Марк Сировой

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