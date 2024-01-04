Ведущие государства осудили нападения в Красном море и обещают наказать пиратов: заявление

Страны, подписавшие документ, "полны решимости привлечь к ответственности виновных в противоправных захватах и нападениях"

Вооруженные хуситы в Йемене. На плакатах иранский генерал Касем Сулеймани, лидер Хезболлы Хасан Насралла и глава политсовета хуситов Махди аль-Машат (Фото - EPA)

Правительства 12 влиятельных государств осудили нападения йеменских хуситов на коммерческие суда в Красном море и заявили о необходимости "совместных действий". Текст заявления опубликовал МИД Германии.

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Заявление, которое подписали США, Австралия, Бахрейн, Бельгия, Канада, Дания, Германия, Италия, Япония, Нидерланды, Новая Зеландия и Великобритания, опирается на "широкий консенсус, выраженный 44 странами мира 19 декабря 2023 года", и заявление Совета Безопасности ООН от 1 декабря 2023 года, которые осуждают нападения хуситов на коммерческие суда в Красном море.

"Целенаправленные атаки на гражданское судоходство и военные корабли невозможно ничем оправдать. Нападения создают непосредственную угрозу свободе судоходства на одном из важнейших в мире морских путей", – сказано в заявлении.

Его авторы подчеркивают, что "на Красное море приходится почти 15% международной морской торговли, в том числе 8% торговли зерном, 12% торговли нефтью и 8% торговли сжиженным газом". То, что судоходные компании вынуждены из-за действий хуситов вести суда вокруг всей Африки, "приводит к существенному удорожанию товаров, многонедельным задержкам и затрудняет оборот продовольствия, топлива и гуманитарной помощи во всем мире".

Нападения хуситов напрямую угрожают жизням людей и представляют собой серьезную международную проблему, для решения которой нужны коллективные действия, считают авторы документа.

Если незаконные нападения и захваты судов не прекратятся, если хуситы будут и далее создавать угрозы для жизни людей, мировой экономики и главных морских путей региона, то "вся ответственность за последствия ляжет на них", подчеркивается в заявлении.

Страны, подписавшие документ, "полны решимости привлечь к ответственности виновных в противоправных захватах и нападениях".

9 декабря 2023 года вооруженная группировка хуситов в Йемене, действующая при поддержке Ирана, заявила, что будет блокировать прохождение через Баб-эль-Мандебский пролив всех судов из любых стран, которые идут в Израиль. За этим заявлением последовала серия атак по гражданским судам ракетами и дронами, были также попытки брать их на абордаж.

19 декабря Пентагон объявил о формировании в Красном море международной оперативной группы, перед которой поставлена задача сбивать ракеты и дроны хуситов, а также оказывать помощь подвергшимся нападениям гражданским судам.

19 ноября 2023 года йеменские хуситы захватили в Красном море сухогруз Galaxy Leader, как они заявили, "в знак поддержки ХАМАС".

26 ноября хуситы захватили нефтехимический танкер Central Park с 22 членами экипажа. Корабль отбили у пиратов морские пехотинцы ВМС США с корабля USS Mason.

31 декабря вертолеты ВМС США уничтожили три из четырех катеров йеменских хуситов, которые пытались взять на абордаж контейнеровоз в Красном море.

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