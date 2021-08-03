"Великобритания на вашей стороне". Джонсон встретился с Тихановской в Лондоне
03.08.2021, 15:08
Светлана Тихановская и Борис Джонсон (фото - ЕРА)
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретился с лидером беларуской оппозиции Светланой Тихановской. Об этом сообщает Reuters.
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Отмечается, что встреча политиков проходила на Даунинг-стрит в Лондоне. Джонсон выразил поддержку демократическому гражданскому обществу Беларуси.
"Мы полностью на вашей стороне, мы очень поддерживаем то, что вы делаете. Рад вас видеть", – сказал Джонсон Тихановской.
На официальных ресурсах правительства Великобритании и в Telegram-канале Тихановской сообщений о встрече пока не было.
- В августе 2020-го в Беларуси начались протесты после того, как ЦИК объявила победителем выборов местного диктатора Александра Лукашенко, который правит страной уже 27 лет. В начале протестов Тихановская выехала из Беларуси под давлением силовиков. Она встречается с иностранными лидерами, записывает обращения, объявила "народный трибунал и амнистию за "захват Лукашенко и членов его террористической группировки".
- 10 июля 2021-го Тихановская заявила, что неофициально встречалась с президентом Владимиром Зеленским в Литве.
- В июле Тихановская также встретилась с госсекретарем США Энтони Блинкеном и посетила Белый дом, где встретилась с президентом США Джо Байденом.
- Сегодня в Киеве нашли повешенным беларуского оппозиционера Виталия Шишова. По словам полиции, на его теле были ссадины.
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