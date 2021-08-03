"Великобритания на вашей стороне". Джонсон встретился с Тихановской в Лондоне

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретился с лидером беларуской оппозиции Светланой Тихановской. Об этом сообщает Reuters.

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Отмечается, что встреча политиков проходила на Даунинг-стрит в Лондоне. Джонсон выразил поддержку демократическому гражданскому обществу Беларуси.

"Мы полностью на вашей стороне, мы очень поддерживаем то, что вы делаете. Рад вас видеть", – сказал Джонсон Тихановской.

На официальных ресурсах правительства Великобритании и в Telegram-канале Тихановской сообщений о встрече пока не было.

Марк Сировой

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