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Великобритания ответила на предложение Ирана по обмену танкерами

Великобритания ответила на предложение Ирана по обмену танкерами - Фото
Доминик Рааб (фото - EPA)
29.07.2019, 17:29

Как заявил глава британского МИД, действия государств имеют разный юридический статус

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в понедельник, 29 июля, отверг возможность обмена задержанного иранского танкера на британское судно, захваченное Ираном. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как заявил Рааб, действия государств имеют разный юридический статус.

"Мы имели право задержать танкер по закону", - отметил Рааб, имея в виду задержание в Гибралтарском проливе иранского танкера Grace-1 по подозрению в нарушении санкций ЕС и траспортировке нефти в Сирии.

Глава британского МИД отметил, что не может быть никакого "ты - мне, я - тебе", никаких перспектив для обмена танкерами.

Супертанкер Grace 1 задержали рано утром 4 июля полицейские и таможенные органы Гибралтара при поддержке отряда британских морских пехотинцев. Grace 1 перевозил нефть из Ирана в Сирию. Это первый случай, когда европейская власть задержала танкер за нарушение санкций против Сирии, действующих с 2011 года.

19 июля сообщалось, что силы Иранского корпуса стражей исламской революции захватили два танкера: британское судно Stena Impero и танкер MV Mesdar, шедший под флагом Либерии.

24 июля, президент Ирана Хассан Рухани заявил, что Великобритания может вернуть свой нефтяной танкер, захваченный Ираном, если освободит иранский танкер, задержанный в Гибралтаре за нарушение санкций ЕС.

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Доминик Рааб Иран танкер Великобритания
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