Вид из космоса. Ущерб от взрыва в Бейруте нанесли на карту – иллюстрация NASA
NASA вместе с ESA и другими коллегами использовали радарные данные спутников Sentinel
Аэрокосмическое управление США в сотрудничестве с Обсерваторией Земли в Сингапуре и Европейским космическим агентством составило карту повреждений после мощного взрыва 4 августа в порту Бейрута.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Радары с синтезированной апертурой используются на спутниках в том числе для того, чтобы показать изменения поверхности земли до и после крупного события вроде землетрясение.
Смотрите видео: Взрывная воронка в порту Бейрута на спутниковых снимках и с дрона
Нажмите, чтобы рассмотреть в подробностях:
Темно-красные пиксели на карте обозначают наиболее серьезные повреждения. Отмеченное оранжевым - умеренно повреждено, желтым - вероятно, пострадало немного. Каждый цветной пиксель - площадь 30 квадратных метров.
- 4 августа 2020-го в порту в столице Ливана прогремел взрыв, один из сильнейших в жилой застройке в новейшей истории. Он унес жизни, по разным оценкам, от 150 до более 220 человек, а также нанес ущерб на миллиарды долларов США. Около 6000 получили травмы.
- Основная версия - взрыв 2700 тонн аммиачной селитры.
- 6 августа в Бейруте прошли антиправительственные протесты. Демонстранты были возмущены хранением аммиачной селитры в пределах города.
Читайте также: В украинском порту хранится 9600 тонн аммиачной селитры
Комментарии