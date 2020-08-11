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Вид из космоса. Ущерб от взрыва в Бейруте нанесли на карту – иллюстрация NASA

11.08.2020, 09:50
Вид из космоса. Ущерб от взрыва в Бейруте нанесли на карту – иллюстрация NASA - Фото
Последствия взрыва в столице Ливана Бейруте (Фото: ЕРА)

NASA вместе с ESA и другими коллегами использовали радарные данные спутников Sentinel

Аэрокосмическое управление США в сотрудничестве с Обсерваторией Земли в Сингапуре и Европейским космическим агентством составило карту повреждений после мощного взрыва 4 августа в порту Бейрута.

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Радары с синтезированной апертурой используются на спутниках в том числе для того, чтобы показать изменения поверхности земли до и после крупного события вроде землетрясение.

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Темно-красные пиксели на карте обозначают наиболее серьезные повреждения. Отмеченное оранжевым - умеренно повреждено, желтым - вероятно, пострадало немного. Каждый цветной пиксель - площадь 30 квадратных метров.

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Евгений Пилипенко
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