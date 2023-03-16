Видео подтверждает версию о столкновении американского дрона с самолетом РФ – CNN
Видео инцидента над Черным морем с участием американского беспилотника и российского истребителя, опубликованное Пентагоном, "абсолютно подтверждает", что произошло физическое столкновение и сброс топлива. Об этом CNN сказал высокопоставленный американский чиновник.
Однако видео не подтверждает намерения российского пилота.
"Не знаю", — ответил чиновник на вопрос о том, действительно ли российский пилот намеревался повредить винт американского беспилотника.
Чиновник убежден, что видеозапись подтверждает "агрессивные полеты" и "безрассудство" российских летчиков.
По словам двух американских чиновников, знакомых с данными разведки, на этой неделе высокопоставленные должностные лица российского Министерства обороны отдали приказ российским истребителям преследовать американский беспилотник над Черным морем.
Но нет никаких признаков того, что высокопоставленные политические лидеры в России – особенно находящиеся в Кремле, включая диктатора Владимира Путина – знали о запланированной агрессии заранее, сказал один из американских чиновников.
- 14 марта 2023 года один из двух российских истребителей Су-27 повредил винт БПЛА MQ-9 над Черным морем: ВВС США "затопили" дрон в международных водах.
- В Белом доме заявили, что перехват беспилотника был "опасным" и "непрофессиональным", а США продолжат летать над Черным морем.
- МО РФ заявило, что истребители "не вступали в контакт" с БПЛА и он якобы упал сам.
- В Пентагоне считают, что столкновение "вероятно, повредило" МиГ.
- 15 марта генерал ВС США Милли заявил, что беспилотник упал в той части Черного моря, где глубина до 1,5 км, что затрудняет усилия по поиску обломков.
- 16 марта в Белом доме признали, что россияне добрались до места падения MQ-9 около Крыма, но в Вашингтоне не переживают по этому поводу.
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