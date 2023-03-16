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Видео подтверждает версию о столкновении американского дрона с самолетом РФ – CNN

Цей матеріал також доступний українською
16.03.2023, 13:59
Видео подтверждает версию о столкновении американского дрона с самолетом РФ – CNN - Фото
Скриншот с видео

Видео инцидента над Черным морем с участием американского беспилотника и российского истребителя, опубликованное Пентагоном, "абсолютно подтверждает", что произошло физическое столкновение и сброс топлива. Об этом CNN сказал высокопоставленный американский чиновник.

Однако видео не подтверждает намерения российского пилота.

"Не знаю", — ответил чиновник на вопрос о том, действительно ли российский пилот намеревался повредить винт американского беспилотника.

Чиновник убежден, что видеозапись подтверждает "агрессивные полеты" и "безрассудство" российских летчиков.

По словам двух американских чиновников, знакомых с данными разведки, на этой неделе высокопоставленные должностные лица российского Министерства обороны отдали приказ российским истребителям преследовать американский беспилотник над Черным морем.

Но нет никаких признаков того, что высокопоставленные политические лидеры в России – особенно находящиеся в Кремле, включая диктатора Владимира Путина – знали о запланированной агрессии заранее, сказал один из американских чиновников.

  • 14 марта 2023 года один из двух российских истребителей Су-27 повредил винт БПЛА MQ-9 над Черным морем: ВВС США "затопили" дрон в международных водах.
  • В Белом доме заявили, что перехват беспилотника был "опасным" и "непрофессиональным", а США продолжат летать над Черным морем.
  • МО РФ заявило, что истребители "не вступали в контакт" с БПЛА и он якобы упал сам.
  • В Пентагоне считают, что столкновение "вероятно, повредило" МиГ.
  • 15 марта генерал ВС США Милли заявил, что беспилотник упал в той части Черного моря, где глубина до 1,5 км, что затрудняет усилия по поиску обломков.
  • 16 марта в Белом доме признали, что россияне добрались до места падения MQ-9 около Крыма, но в Вашингтоне не переживают по этому поводу.

Читайте также: Глава Пентагона созвонился с Шойгу из-за инцидента с российским Су-27 и дроном США

Вадим Ребрина
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Россия США беспилотник черное море истребитель
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