Видео подтверждает версию о столкновении американского дрона с самолетом РФ – CNN

Видео инцидента над Черным морем с участием американского беспилотника и российского истребителя, опубликованное Пентагоном, "абсолютно подтверждает", что произошло физическое столкновение и сброс топлива. Об этом CNN сказал высокопоставленный американский чиновник.

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Однако видео не подтверждает намерения российского пилота.

"Не знаю", — ответил чиновник на вопрос о том, действительно ли российский пилот намеревался повредить винт американского беспилотника.

Чиновник убежден, что видеозапись подтверждает "агрессивные полеты" и "безрассудство" российских летчиков.

По словам двух американских чиновников, знакомых с данными разведки, на этой неделе высокопоставленные должностные лица российского Министерства обороны отдали приказ российским истребителям преследовать американский беспилотник над Черным морем.

Но нет никаких признаков того, что высокопоставленные политические лидеры в России – особенно находящиеся в Кремле, включая диктатора Владимира Путина – знали о запланированной агрессии заранее, сказал один из американских чиновников.

14 марта 2023 года один из двух российских истребителей Су-27 повредил винт БПЛА MQ-9 над Черным морем: ВВС США "затопили" дрон в международных водах.

В Белом доме заявили, что перехват беспилотника был "опасным" и "непрофессиональным", а США продолжат летать над Черным морем.

МО РФ заявило, что истребители "не вступали в контакт" с БПЛА и он якобы упал сам.

В Пентагоне считают, что столкновение "вероятно, повредило" МиГ.

15 марта генерал ВС США Милли заявил, что беспилотник упал в той части Черного моря, где глубина до 1,5 км, что затрудняет усилия по поиску обломков.

16 марта в Белом доме признали, что россияне добрались до места падения MQ-9 около Крыма, но в Вашингтоне не переживают по этому поводу.

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Вадим Ребрина

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