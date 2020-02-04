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Вирус. Крупнейший игорный центр мира приостановит работу казино

Вирус. Крупнейший игорный центр мира приостановит работу казино - Фото
Люди в Макао идут на работу (фото - ЕРА)
04.02.2020, 08:54

Власти китайского Макао обсудят с владельцами казино их временное закрытие. Пока нет подробностей о том, когда это произойдет.

Власти крупнейшего в мире игорного центра, китайского Макао, из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV призвали сегодня операторов казино на две недели приостановить все операции. Об этом пишет Reuters.

Заявление главы администрации Макао Хо Лат-сена появилось после того, как в регионе зафиксировали 10 подтвержденных случаях заболевания и объявили о жестких ограничениях на въезд и выезд с "большого Китая". 

Жителей проинструктировали носить маски при поездках по городу и как можно больше оставаться дома.

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Макао - образованный в 1999-м в результате ликвидации португальской колонии спецадминистративный район КНР с населением около 650 000 человек. С 1557 по 1999 год управлялся Португалией. Основной закон Макао основан на принципе "одна страна - две системы", что позволяет сохранить две различные экономические и юридические системы в рамках единого Китая. Обладает значительной автономией.

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