Вице-президент США публично сделал прививку от коронавируса

Вице-президент США Майкл Пенс вакцинировался от коронавируса сегодня утром, 18 декабря. Об этом сообщает CNN. Процесс вакцинации был показан по телевидению.

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Вместе с Пенсом вакцинировались его жена Карен Пенс и генеральный хирург Джером Адамс. Использовалась вакцина производства Pfizer/BioNTech.

"Я ничего не почувствовал. Хорошая работа, мы ценим вашу службу стране", – заявил Пенс. По его словам, американцы могут быть уверены: у США есть безопасная вакцина от коронавируса.

Позже президент США Дональд Трамп объявил в Twitter, что вакцина от компании Moderna также одобрена, и ее распространение начнется немедленно.

Избранный президент США Джо Байден и избранный вице-президент Камала Харрис также намерены вакцинироваться от коронавируса.

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Денис Юдин

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