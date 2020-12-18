Вице-президент США публично сделал прививку от коронавируса
Вице-президент США Майкл Пенс вакцинировался от коронавируса сегодня утром, 18 декабря. Об этом сообщает CNN. Процесс вакцинации был показан по телевидению.
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Вместе с Пенсом вакцинировались его жена Карен Пенс и генеральный хирург Джером Адамс. Использовалась вакцина производства Pfizer/BioNTech.
"Я ничего не почувствовал. Хорошая работа, мы ценим вашу службу стране", – заявил Пенс. По его словам, американцы могут быть уверены: у США есть безопасная вакцина от коронавируса.
Позже президент США Дональд Трамп объявил в Twitter, что вакцина от компании Moderna также одобрена, и ее распространение начнется немедленно.
Избранный президент США Джо Байден и избранный вице-президент Камала Харрис также намерены вакцинироваться от коронавируса.
- 9 ноября мРНК-вакцина-кандидат от Pfizer/BioNTech показала эффективность "более 90%" на промежуточном этапе. Ее проблемой является то, что для хранения нужна температура -70. По результатам финальных испытаний, эффективность составила 95%.
- 30 ноября документы на регистрацию вакцины в США и Евросоюзе подала компания Moderna. Разрешение на ее использование ожидается 17 декабря.
- 2 декабря Великобритания стала первой в мире страной, которая одобрила широкое использование вакцины Pfizer и BioNTech.
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