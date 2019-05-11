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11.05.2019, 16:06

Во Франции одобрили закон о восстановлении Нотр-Дама

Во Франции одобрили закон о восстановлении Нотр-Дама - Фото
Собор Парижской богоматери после пожара (фото - ЕРА)

Закон предусматривает создание специального надзорного органа для контроля над работами

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Национальное собрание (нижняя палата парламента Франции) в пятницу, 10 мая, после 13-часовых прений одобрило вызвавший неоднозначные отклики закон о восстановлении в пятилетний срок собора Парижской Богоматери, пострадавшего в апреле от масштабного пожара. Об этом сообщает Deutsche Welle.

В поддержку законопроекта проголосовали 32 депутата, пять - против, 10 воздержались. Теперь документ будет направлен в Сенат на рассмотрение, запланированное на 27 мая.

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"Мы хотим действовать быстро. Нас обвиняли в том, что речь идет о слишком быстрых темпах, однако щедрые пожертвования поступили в кратчайшие сроки, поэтому мы должны быть в состоянии отреагировать на них конкретными действиями", - отметил министр культуры страны Франк Риестер.

Он добавил, что пять лет - "амбициозный срок", однако проект не будет реализовываться "в спешке".

На восстановительные работы был собран $1,1 млрд (около 979 млн евро, - ред.). По оценкам экспертов, на реконструкцию могут потребоваться порядка 600-700 млн евро.

Со стороны общественности уже прозвучали призывы перечислить излишки средств другим церквям и соборам, которые находятся в запущенном состоянии из-за нехватки финансирования.

Закон предусматривает создание специального общественного надзорного органа для контроля над работами, наделяет власти полномочиями при необходимости отменять решения, связанные с проведением тендеров, а также корректировать нормативы в области защиты культурного наследия. Это положение вызывало наибольшую критику общественности.

15 апреля 2019 года в 18:20 по местному времени сработала пожарная сигнализация: загорелся Нотр-Дам де Пари. Пожарных вызвали только в 18:43, когда сработала вторая пожарная тревога. Тогда же стало ясно, что горит крыша. Власти считают, что пожар был случайным, из-за короткого замыкания проводки. Каркас здания удалось спасти, шпиль сгорел и упал.

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Теги: Нотр-Дам, закон, пожар, восстановление, собор
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