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11.01.2019, 13:25

Во Франции подтвердили гибель двух пилотов военного самолета

Во Франции подтвердили гибель двух пилотов военного самолета - Фото
Фото: EPA

При крушении самолета погибли капитан Баптист Ширие и лейтенант Одреу Мишелон

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Во Франции подтвердили гибель двух офицеров военно-воздушных сил в результате крушения в среду самолета Mirage 2000D. Об этом заявила министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли, сообщает Укринформ.

"Результаты поисковой операции самолета Mirage 2000D, связь с которым была утрачена утром в среду, к сожалению, привели к подтверждению гибели двух членов экипажа", - сказала министр.

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Погибли капитан Баптист Ширие и лейтенант Одреу Мишелон. Они служили на авиационной базе Нанси-Оше, что на востоке страны.

Для выяснения причин катастрофы сейчас идет расследование.

9 января 2019 года на востоке Франции исчез с радаров истребитель французских ВВС Mirage 2000D.

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Теги: крушение, пилоты, cамолет Mirage 2000D
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