Во Франции третий день подряд растет смертность от коронавируса

Французские органы здравоохранения сообщили о 499 новых случаях смерти от коронавируса, в результате чего общее число таких случаев достигло 3 523, увеличившись на 17% за последние 24 часа. Об этом сообщает Reuters.
При этом при подсчете учитывают только тех, кто умирает в больнице, но власти заявляют, что очень скоро они смогут собрать данные о смертности в домах престарелых, что, вероятно, приведет к значительному увеличению зарегистрированных смертельных случаев.
Глава Агентства здравоохранения Франции Джером Саломон заявил на пресс-конференции, что число случаев коронавируса возросло до 52 128, что на 17% больше за 24 часа, и может быть связано с тем, что во Франции активизировали тестирование.
Саломон сказал, что 5 565 человек находились в тяжелом состоянии, что на 9% больше, чем в понедельник, однако темпы роста несколько ниже, чем в предыдущие дни.