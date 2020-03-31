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Во Франции третий день подряд растет смертность от коронавируса

Во Франции третий день подряд растет смертность от коронавируса - Фото
Фото: EPA
31.03.2020, 22:34

За последние сутки число умерших от коронавируса COVID-19 во Франции увеличилось на 17%

Французские органы здравоохранения сообщили о 499 новых случаях смерти от коронавируса, в результате чего общее число таких случаев достигло 3 523, увеличившись на 17% за последние 24 часа. Об этом сообщает Reuters.

При этом при подсчете учитывают только тех, кто умирает в больнице, но власти заявляют, что очень скоро они смогут собрать данные о смертности в домах престарелых, что, вероятно, приведет к значительному увеличению зарегистрированных смертельных случаев.

Глава Агентства здравоохранения Франции Джером Саломон заявил на пресс-конференции, что число случаев коронавируса возросло до 52 128, что на 17% больше за 24 часа, и может быть связано с тем, что во Франции активизировали тестирование.

Саломон сказал, что 5 565 человек находились в тяжелом состоянии, что на 9% больше, чем в понедельник, однако темпы роста несколько ниже, чем в предыдущие дни.

  • Как сообщалось сегодня, часть зараженных коронавирусом жителей Франции и Италии, которым нужна интенсивная терапия, эвакуируют в госпитали соседних стран.
  • По состоянию на утро 31 марта, всего в мире зафиксированы 785 709 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, выздоровели 165 837 человек, умерли 37 686LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.

Ребрина Вадим
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