Во Вьетнаме выздоровели все пациенты с коронавирусом

Все 16 человек во Вьетнаме, заболевших коронавирусом COVID-19, были вылечены. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на министерство здравоохранения Вьетнама.
В министерстве подчеркнули, что с 13 февраля новых случаев заболевания обнаружено не было.
Последний из заболевших, 50-летний мужчина, был заражен дочерью, вернувшейся из китайского города Ухань, где возник очаг инфекции. Он выздоровел и находится в хорошем состоянии, но пока еще не покинул больницу.
Остальные заболевшие, включая трехмесячного младенца, поправляются, добавили в министерстве.
Первое сообщение о заболевших во Вьетнаме касалось двух граждан Китая, заразившихся 23 января.
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