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Во Вьетнаме выздоровели все пациенты с коронавирусом

Во Вьетнаме выздоровели все пациенты с коронавирусом - Фото
Ханой, 24 февраля (Фото: Luong Thai Linh/EPA)
25.02.2020, 10:47

Минздрав Вьетнама заявляет, что все 16 человек, у которых был обнаружен коронавирус, вылечены

Все 16 человек во Вьетнаме, заболевших коронавирусом COVID-19, были вылечены. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на министерство здравоохранения Вьетнама.

В министерстве подчеркнули, что с 13 февраля новых случаев заболевания обнаружено не было.

Последний из заболевших, 50-летний мужчина, был заражен дочерью, вернувшейся из китайского города Ухань, где возник очаг инфекции. Он выздоровел и находится в хорошем состоянии, но пока еще не покинул больницу.

Остальные заболевшие, включая трехмесячного младенца, поправляются, добавили в министерстве.

Первое сообщение о заболевших во Вьетнаме касалось двух граждан Китая, заразившихся 23 января.

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Денис Юдин
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