Во Вьетнаме выздоровели все пациенты с коронавирусом

Ханой, 24 февраля (Фото: Luong Thai Linh/EPA)

Все 16 человек во Вьетнаме, заболевших коронавирусом COVID-19, были вылечены. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на министерство здравоохранения Вьетнама.

В министерстве подчеркнули, что с 13 февраля новых случаев заболевания обнаружено не было.

Последний из заболевших, 50-летний мужчина, был заражен дочерью, вернувшейся из китайского города Ухань, где возник очаг инфекции. Он выздоровел и находится в хорошем состоянии, но пока еще не покинул больницу.

Остальные заболевшие, включая трехмесячного младенца, поправляются, добавили в министерстве.

Первое сообщение о заболевших во Вьетнаме касалось двух граждан Китая, заразившихся 23 января.

В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа.

Вчера в ВОЗ заявили, что в Ките пик эпидемии пройден , вирус можно остановить.

Сегодня о выздоровлении всех пациентов с коронавирусом заявили во Франции.

LIGA.net ведет хронику борьбы с коронавирусом.

Смотрите также: Как выглядят регионы Италии, где произошла вспышка коронавируса COVID-19: фото