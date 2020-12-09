Вода поднялась неожиданно для коммунальщиков. В Италии затопило Венецию: видео
Улицы Венеции затопило – вода поднялась на 137 см, в то время как обычный ее уровень не превышает 120 см. Коммунальные службы города тоже не ожидали такого поворота – защитные шлюзы не были вовремя задействованы, сообщает местное издание Corriere della serra.
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По предварительным прогнозам Центра прогнозов приливов и отливов местного муниципалитета, такого подъема уровня воды в городе не ожидалось. В результате система мобильных шлюзов, которые спасают город от затопления, не была вовремя активизирована и на улицы Венеции хлынула вода.
Глобальной же причиной наводнения стали проливные дожди, уже несколько дней идущие на севере Италии.
- В сентябре 2020 года в Мадриде ливень затопил станции метрополитена.
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