Военные КНДР нарушили границу Южной Кореи

Это было второе нарушение границы КНДР менее чем через две недели после аналогичного инцидента, который произошел 9 июня

Военные Северной Кореи (Фото: EPA)

Военные Северной Кореи, работавшие в демилитаризованной зоне, разделяющей границы двух Корей, ненадолго пересекли Южную Корею, а затем вернулись на свою сторону после того, как Юг произвел предупредительный выстрел. Об этом написало агентство Yonhap со ссылкой на данные Объединенного комитета начальников штабов (JCS).

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В JCS отметили, что около 20-30 северокорейских солдат с рабочим инструментом пересекли военную демаркационную линию на центральном участке границы около 08:30 утра.

Южнокорейские военные произвели упреждающие выстрелы, побудив северокорейских солдат вернуться на свою сторону границы. В то же время представитель JCS утверждает, что инцидент был случайным.

Нарушение границы произошло, когда Северная Корея с апреля разворачивает сотни военных в прифронтовых районах для проведения ряда мероприятий, таких как установка мин, возведение стен и строительство дорог для военных операций.

"Эти действия, похоже, являются мерами по усилению внутреннего контроля северокорейских военных и жителей и отражают их попытки пересечь границу", – заявили в JCS.

Агентство утверждает – это было второе нарушение границы КНДР менее чем через две недели, после аналогичного инцидента, произошедшего 9 июня.

16 января 2024 года северокорейский диктатор заявил, что необходимо изменить конституцию страны, чтобы можно было вписать туда Южную Корею как "враждебную страну №1", а также ликвидировать все ведомства и учреждения, отвечающие за диалог с Сеулом.

17 мая Северная Корея в очередной раз выпустила несколько баллистических ракет в сторону Восточного моря.

29 мая Северная Корея запустила более 150 воздушных шаров с мусором через границу. Внутри мусорных пакетов, привязанных к шарам, были пустые бутылки, картон, батарейки, детали старой обуви и даже навоз.

В КНДР заявили, что таким образом Пхеньян ответил на листовки с призывом свергнуть северокорейский режим, отправлявшиеся пулями из Южной Кореи.

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