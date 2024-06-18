Військові КНДР порушили кордон Південної Кореї

Це було друге порушення кордону КНДР менш ніж за два тижні, після аналогічного інциденту, який відбувся 9 червня

Військові Північної Кореї (Фото: EPA)

Військові Північної Кореї, які працювали в демілітаризованій зоні, яка розділяє кордони двох Корей, ненадовго перетнули Південну Корею, а потім повернулися на свій бік після того, як Південь зробив попереджувальний постріл. Про це написало агентство Yonhap з посиланням на дані Об’єднаного комітету начальників штабів (JCS).

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У JCS зазначили, що близько 20-30 північнокорейських солдатів із робочим інструментом перетнули військову демаркаційну лінію на центральній ділянці кордону близько 08:30 ранку.

Південнокорейські військові зробили попереджувальні постріли, спонукавши північнокорейських солдатів повернутися на свою сторону кордону. Водночас представник JCS стверджує – інцидент випадковий.

Порушення кордону сталося, коли Північна Корея з квітня розгортає сотні військових у прифронтових районах для проведення низки заходів, таких як встановлення мін, зведення стін і будівництво доріг для військових операцій.

"Ці дії, схоже, є заходами з посилення внутрішнього контролю північнокорейських військових і мешканців і відбивають їхні спроби перетнути кордон", — заявили в JCS.

Агентство стверджує – це було друге порушення кордону КНДР менш ніж за два тижні, після аналогічного інциденту, який відбувся 9 червня.

16 січня 2024 року північнокорейський диктатор заявив, що необхідно змінити конституцію країни, щоб можна було вписати туди Південну Корею як "ворожу країну №1", а також ліквідувати всі відомства й установи, які відповідають за діалог із Сеулом.

17 травня Північна Корея вчергове випустила декілька балістичних ракет у бік Східного моря.

29 травня Північна Корея запустила понад 150 повітряних куль зі сміттям через кордон. Всередині сміттєвих пакетів, прив'язаних до куль, були порожні пляшки, картон, батарейки, деталі старого взуття та навіть гній.

У КНДР заявили, що у такий спосіб Пхеньян відповів на листівки із закликом повалити північнокорейський режим, які відправлялися кулями з Південної Кореї.

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