Військові КНДР порушили кордон Південної Кореї
Військові Північної Кореї, які працювали в демілітаризованій зоні, яка розділяє кордони двох Корей, ненадовго перетнули Південну Корею, а потім повернулися на свій бік після того, як Південь зробив попереджувальний постріл. Про це написало агентство Yonhap з посиланням на дані Об’єднаного комітету начальників штабів (JCS).
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У JCS зазначили, що близько 20-30 північнокорейських солдатів із робочим інструментом перетнули військову демаркаційну лінію на центральній ділянці кордону близько 08:30 ранку.
Південнокорейські військові зробили попереджувальні постріли, спонукавши північнокорейських солдатів повернутися на свою сторону кордону. Водночас представник JCS стверджує – інцидент випадковий.
Порушення кордону сталося, коли Північна Корея з квітня розгортає сотні військових у прифронтових районах для проведення низки заходів, таких як встановлення мін, зведення стін і будівництво доріг для військових операцій.
"Ці дії, схоже, є заходами з посилення внутрішнього контролю північнокорейських військових і мешканців і відбивають їхні спроби перетнути кордон", — заявили в JCS.
Агентство стверджує – це було друге порушення кордону КНДР менш ніж за два тижні, після аналогічного інциденту, який відбувся 9 червня.
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