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Военные корабли стран ЕС должны начать патрулирование Тайваньского пролива – Боррель

Цей матеріал також доступний українською
23.04.2023, 18:21
Военные корабли стран ЕС должны начать патрулирование Тайваньского пролива – Боррель - Фото
Жозеп Боррель (Фото - EPA)

Страны-члены ЕС должны развернуть военные корабли для патрулирования Тайваньского пролива, чтобы сдержать возможную военную агрессию Китая. Об этом написал глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель в статье для Le Journal du Dimanche.

Боррель пишет, что по проблеме Тайваня позиция Евросоюза "проста и последовательна".

"На наш взгляд, есть только один Китай. Но не на каких угодно условиях и уж точно не с применением силы. На самом деле, Европа должна очень активно участвовать в этом вопросе, который касается нас в экономическом, коммерческом и технологическом плане. Вот почему я призываю европейские военно-морские силы к патрулированию Тайваньского пролива, чтобы показать приверженность Европы к приципу свободе судоходства в этом крайне важном регионе", – заявил дипломат.

Он также отметил, что "подавляющее большинство населения Тайваня считает, что мирный статус-кво является наиболее подходящим решением", и поэтому Европе следует быть твердой для обеспечения такого сценария. 

Politico в связи с инициативой Борреля отмечает, что единственными странами ЕС, флот которых способен вести патрулирование в западной части Тихого океана, являются Франция, Нидерланды и Германия, а вне Евросоюза такие ресурсы есть у Великобритании. 

СПРАВКА. Китайская Республика (Тайвань) – признанное 17 странами государство. До поражения от коммунистического режима Мао Цзэдуна в гражданской войне контролировала всю территорию Китая. С 1949 года контролирует только Тайвань и несколько небольших островов. КНР считает Тайвань своей провинцией и заявляет о стремлении "мирного воссоединения".

Тайвань заявляет, что готов оказывать вооруженное сопротивление в случае вторжения. Тайбэй пользуется мощной военной и политической поддержкой США, несмотря на отсутствие официальных военных связей, и получает поддержку еще Японии, Австралии, Канады и стран Европы. Украина де-юре считает Тайвань частью КНР.

Читайте также: Глава МИД Тайваня: Китай, похоже, готовится к войне с нами

Сергій Бережний
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Жозеп Боррель тайвань Китай Тайваньский пролив евросоюз
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