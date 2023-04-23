Военные корабли стран ЕС должны начать патрулирование Тайваньского пролива – Боррель
Страны-члены ЕС должны развернуть военные корабли для патрулирования Тайваньского пролива, чтобы сдержать возможную военную агрессию Китая. Об этом написал глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель в статье для Le Journal du Dimanche.
Боррель пишет, что по проблеме Тайваня позиция Евросоюза "проста и последовательна".
"На наш взгляд, есть только один Китай. Но не на каких угодно условиях и уж точно не с применением силы. На самом деле, Европа должна очень активно участвовать в этом вопросе, который касается нас в экономическом, коммерческом и технологическом плане. Вот почему я призываю европейские военно-морские силы к патрулированию Тайваньского пролива, чтобы показать приверженность Европы к приципу свободе судоходства в этом крайне важном регионе", – заявил дипломат.
Он также отметил, что "подавляющее большинство населения Тайваня считает, что мирный статус-кво является наиболее подходящим решением", и поэтому Европе следует быть твердой для обеспечения такого сценария.
Politico в связи с инициативой Борреля отмечает, что единственными странами ЕС, флот которых способен вести патрулирование в западной части Тихого океана, являются Франция, Нидерланды и Германия, а вне Евросоюза такие ресурсы есть у Великобритании.
Тайвань заявляет, что готов оказывать вооруженное сопротивление в случае вторжения. Тайбэй пользуется мощной военной и политической поддержкой США, несмотря на отсутствие официальных военных связей, и получает поддержку еще Японии, Австралии, Канады и стран Европы. Украина де-юре считает Тайвань частью КНР.
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