Военные корабли стран ЕС должны начать патрулирование Тайваньского пролива – Боррель

Страны-члены ЕС должны развернуть военные корабли для патрулирования Тайваньского пролива, чтобы сдержать возможную военную агрессию Китая. Об этом написал глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель в статье для Le Journal du Dimanche.

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Боррель пишет, что по проблеме Тайваня позиция Евросоюза "проста и последовательна".

"На наш взгляд, есть только один Китай. Но не на каких угодно условиях и уж точно не с применением силы. На самом деле, Европа должна очень активно участвовать в этом вопросе, который касается нас в экономическом, коммерческом и технологическом плане. Вот почему я призываю европейские военно-морские силы к патрулированию Тайваньского пролива, чтобы показать приверженность Европы к приципу свободе судоходства в этом крайне важном регионе", – заявил дипломат.

Он также отметил, что "подавляющее большинство населения Тайваня считает, что мирный статус-кво является наиболее подходящим решением", и поэтому Европе следует быть твердой для обеспечения такого сценария.

Politico в связи с инициативой Борреля отмечает, что единственными странами ЕС, флот которых способен вести патрулирование в западной части Тихого океана, являются Франция, Нидерланды и Германия, а вне Евросоюза такие ресурсы есть у Великобритании.

СПРАВКА. Китайская Республика (Тайвань) – признанное 17 странами государство. До поражения от коммунистического режима Мао Цзэдуна в гражданской войне контролировала всю территорию Китая. С 1949 года контролирует только Тайвань и несколько небольших островов. КНР считает Тайвань своей провинцией и заявляет о стремлении "мирного воссоединения".



Тайвань заявляет, что готов оказывать вооруженное сопротивление в случае вторжения. Тайбэй пользуется мощной военной и политической поддержкой США, несмотря на отсутствие официальных военных связей, и получает поддержку еще Японии, Австралии, Канады и стран Европы. Украина де-юре считает Тайвань частью КНР.

8 апреля 2023 года Китай начал военные учения с окружения Тайваня после встречи спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти с главой Китайской Республики.

В тот же день республиканец Майкл Маккол заявил, что США могут направить свои войска на Тайвань, если туда вторгнется КНР.

12 апреля лидер Китая Си Цзиньпин приказал армии сосредоточиться на военной подготовке для готовности к "реальным боевым действиям".

23 апреля МИД Франции выразило озабоченность в связи с заявлениями китайского посла в Париже, который усомнился в принадлежности Крыма к Украине и суверенитете постсоветских государств в целом.

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Сергій Бережний

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