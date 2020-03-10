Военные США блокировали конвой РФ в Сирии на пути к нефтяному месторождению

Сирия (фото - EPA)

Военные США пресекли попытку армии РФ достичь нефтяного месторождения по трассе М4 в провинции Хасеке в Сирии. Об этом сообщает турецкое госагентство Anadolu со ссылкой на источники.

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По их данным, патруль США прибыл в поселок Таль-Тамр на западе Хасеке, где остановил конвой РФ, который состоял из четырех машин. Российским военным пришлось сменить маршрут. По информации Anadolu, армия РФ планировала достичь нефтяных месторождений на востоке от города Камышлы.

Конвой РФ достиг Камышлы с запада, но и здесь столкнулся с военными США. Они вернулись в Камышлы, но трасса М4 в направлении Таль-Тамра была перекрыта американскими солдатами. Конвой РФ использовал путь через Амуде.