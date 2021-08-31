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Военные США вывели из строя часть оставленной в Афганистане техники

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2021, 12:35
Военные США вывели из строя часть оставленной в Афганистане техники - Фото
Военные самолеты в аэропорту Кабула (Фото – EPA)

Часть военной техники США была вывезена из Афганистана, а часть – выведена из строя. Об этом сообщил журналистам руководитель Центрального командования США генерал Фрэнк Маккензи, сообщает CNN.

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По словам Маккензи, часть оборудования продолжала работать почти до конца вывода американских войск, чтобы защищать военных и гражданских в аэропорту Кабула. Оборудование было "демилитаризовано", заявил генерал, это означает, что его будет невозможно использовать.

Одним из примеров стала система защиты от ракетного, артиллерийского и минометного огня, оставленная в аэропорту Кабула. Она отражала ракетную атаку боевиков Исламского государства 29 августа. Американские военные сочли, что безопасность аэропорта важнее, чем возможность вывезти систему.

Также были оставлены около 70 защищенных от мин и засад автомобилей, 27 хаммеров и 73 самолета в аэропорту Кабула. Все оборудование было приведено в негодность.

Денис Юдин
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Афганистан вывод войск
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