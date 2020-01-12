Военные США знали об атаке на базу в Ираке - CNN

Военнослужащие США на авиабазе Аль-Асад в Ираке знали о подготовке иранской атаки 8 января, это позволило им укрыться за два с половиной часа до того, как были выпущены ракеты. Об этом сообщает CNN.
Отмечается, что большинство американских военных либо покинули базу, либо укрылись в бункерах незадолго до того, как первый из четырех залпов ракет начался в среду около 01:30 по местному времени.
Военные уточнили, что американцы были осведомлены, что на их базе будет нападение, но они не знали, какого рода будет атака.
"Атака продолжалась около двух часов и была направлена только на американский участок авиабазы, который составляет около четверти иракской базы", - отмечается в сообщении.
Военные назвали "чудом" то, что в результате атаки никто не пострадал. По их словам, ракеты приземлились всего в нескольких метрах от бункеров, некоторые сотрудники оставались снаружи.
Читайте также: Теневой командир Ирана. Кем был убитый США генерал Сулеймани