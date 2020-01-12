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Военные США знали об атаке на базу в Ираке - CNN

Военные США знали об атаке на базу в Ираке - CNN - Фото
Военные США в Ираке (Фото: EPA)
12.01.2020, 10:35

По данным CNN, атака продолжалась около двух часов, была направлена только на американский участок авиабазы

Военнослужащие США на авиабазе Аль-Асад в Ираке знали о подготовке иранской атаки 8 января, это позволило им укрыться за два с половиной часа до того, как были выпущены ракеты. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что большинство американских военных либо покинули базу, либо укрылись в бункерах незадолго до того, как первый из четырех залпов ракет начался в среду около 01:30 по местному времени.

Военные уточнили, что американцы были осведомлены, что на их базе будет нападение, но они не знали, какого рода будет атака.

"Атака продолжалась около двух часов и была направлена только на американский участок авиабазы, который составляет около четверти иракской базы", - отмечается в сообщении.

Военные назвали "чудом" то, что в результате атаки никто не пострадал. По их словам, ракеты приземлились всего в нескольких метрах от бункеров, некоторые сотрудники оставались снаружи.

  • 3 января 2020-го США нанесли авиаудар в Багдаде, убив командующего силами спецназа КСИР Касема Сулеймани.
  • В ночь с 7 на 8 января армия Ирана нанесла многочисленные ракетные удары по объектам США и международной коалиции в Ираке.
  • КСИР уверяет, что в результате их атаки погибли около 80 военных США и более 200 были ранены. Пентагон эти данные опровергает и говорит, что никаких потерь не было. 
  • МИД Ирана назвал ракетную атаку "самообороной в соответствии со статьей 51 Устава ООН" и заявил, что не хочет эскалации конфликта.
  • Президент США Трамп пообещал новые жесткие санкции против Ирана.

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