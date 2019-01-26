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26.01.2019, 18:18

Вопреки РФ: в Совбезе ООН проходит заседание по Венесуэле

Вопреки РФ: в Совбезе ООН проходит заседание по Венесуэле - Фото
Фото: ЕРА

Россия намеревалась сорвать рассмотрение этого вопроса, проголосовав против его включения в повестку дня

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Совет безопасности ООН проводит инициированное Соединенными Штатами экстренное заседание по ситуации в Венесуэле. Об этом сообщает Reuters.

Согласно сообщению, Россия намеревалась сорвать рассмотрение этого вопроса, проголосовав против его включения в повестку дня.

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Россию поддержали еще три государства. Два – воздержались. Девять представителей в Совбезе проголосовали "за".

23 января президент США Дональд Трамп признал лидера оппозиции Хуана Гуайдо легитимным главой ВенесуэлыВ России, наоборот, считают Николаса Мадуро законно избранным президентом.

Франция, Испания и Германия сегодня заявили, что признают Гуайдо новым президентом Венесуэлы, если Мадуро не объявит в течение 8 дней о проведении досрочных президентских выборов.

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Теги: Россия, ООН, США, венесуэла, совбез
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