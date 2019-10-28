Война в Сирии. На базы вернулись 500 американских военных - СМИ

Сирия (фото - EPA)

Более 500 американских военных вернулись на военные базы на севере Сирии, которые они оставили несколько недель назад. Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по правам человека.

Отмечается, что в ночь на 27 октября сирийскую границу пересекли два конвоя из 85 грузовиков с военными и оборудованием.

Кроме того, по данным Обсерватории, в течение последних пяти дней аэропорт одного из приграничных городов принимал самолеты, из которых выгружали военную технику и транспорт.

Сообщается, что одна из баз расположена на шоссе М4 между Тал Тамром и Тал Байдаром - в районе, соединяющем иракскую границу, Камышлы и Алеппо.

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