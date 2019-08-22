ВОЗ не считает микропластик в питьевой воде угрозой здоровью

Пластик в море (иллюстративное фото - ЕРА)

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на данном этапе не рассматривает микропластик в питьевой воде как угрозу для здоровья человека. Об этом говорится в отчете организации, опубликованном в четверг, 22 августа, сообщает Deutsche Welle.

Сотрудник ВОЗ Брюс Гордон отметил, что существует большой зазор между прогнозируемым объемом токсинов, который тело человека может поглотить без вреда, и теми показателями, которые будут считаться губительными.

"Мы совершенно не обеспокоены", - отметил он, говоря о нынешних концентрациях в питьевой воде.

Эксперты предупреждают, что если загрязнение будет продолжаться нынешними темпами, возможны долгосрочные последствия для водных экосистем на планете и для человечества в целом.

"Необходимо уменьшить рост пластикового загрязнения во всем мире", - отметила другая представительница ВОЗ Мария Нейра.

Она призвала к более детальным исследованиям на эту тему.

Первое международное соглашение по сокращению пластиковых отходов в мировом океане было достигнуто 16 июня на встрече G20 в Японии. Выполнение договоренностей будет осуществляться на добровольных началах.

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