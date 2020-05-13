Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

ВОЗ увидела потенциально положительные данные в лечении коронавируса

ВОЗ увидела потенциально положительные данные в лечении коронавируса - Фото
Иллюстративное фото: Mohamed Messara/EPA
13.05.2020, 19:38

Всемирная организация здравоохранения считает, что некоторые виды лечения мугт уменьшить степень тяжести или продолжительность COVID-19

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что некоторые виды лечения, по-видимому, ограничивают степень тяжести или продолжительность COVID-19, ссылаясь на результаты ранних исследований четырех или пяти видов лечения. Об этом сообщает Reuters. 

"У нас есть потенциально положительные данные, но нам нужно больше инофрмации, чтобы быть на 100% уверенными в том", - сказала пресс-секретарь Маргарет Харрис, заявив, что необходимы и планируются дополнительные исследования.

Она уточнила, что имеются в виду ранние результаты четырех или пяти видов лечения, которые уже используются.

В частости, речь идет об антивирусном препарате "Ремдесивир", опубликованные клинические данные о применении которого показывали, что это может быть эффективным лечением.

Кроме того, результаты исследования в Гонконге, опубликованного в этом месяце, показали, что тройная комбинация противовирусных препаратов помогла облегчить симптомы у пациентов с легкой и умеренной инфекцией COVID-19 и быстро уменьшила количество вируса в их организме.

В исследовании, в котором участвовали 127 пациентов, сравнивали тех, кто принимал комбинированный препарат, состоящий из препарата против ВИЧ "Лопинавир-Ритонавир", препарата против гепатита "Рибавирин" и "Интерферона бета" для лечения рассеянного склероза, с контрольной группой, получавшей только препарат против ВИЧ.

использование препарата против малярии, отстаиваемое президентом США Дональдом Трампом в качестве средства в борьбе с коронавирусом, не продемонстрировало эффективности у пациентов, госпитализированных с COVID-19.

Отмечается, что Харрис выразила осторожность в отношении ожиданий вакцины, заявив, что коронавирусы в целом являются очень сложными вирусами, которые трудно производить против вакцин.

Разрабатывается более 100 потенциальных вакцин против COVID-19, в том числе несколько в клинических испытаниях. В апреле ВОЗ заявила, что вакцина займет не менее 12 месяцев.

Читайте также: COVID-19. ВОЗ и Оксфорд проводят крупнейшие испытания лекарств на 8000 пациентах

Наталия Медведева
Еще по теме
Напишите нам
лекарство коронавирус ВОЗ
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 