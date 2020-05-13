ВОЗ увидела потенциально положительные данные в лечении коронавируса

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Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что некоторые виды лечения, по-видимому, ограничивают степень тяжести или продолжительность COVID-19, ссылаясь на результаты ранних исследований четырех или пяти видов лечения. Об этом сообщает Reuters.

"У нас есть потенциально положительные данные, но нам нужно больше инофрмации, чтобы быть на 100% уверенными в том", - сказала пресс-секретарь Маргарет Харрис, заявив, что необходимы и планируются дополнительные исследования.

Она уточнила, что имеются в виду ранние результаты четырех или пяти видов лечения, которые уже используются.

В частости, речь идет об антивирусном препарате "Ремдесивир", опубликованные клинические данные о применении которого показывали, что это может быть эффективным лечением.

Кроме того, результаты исследования в Гонконге, опубликованного в этом месяце, показали, что тройная комбинация противовирусных препаратов помогла облегчить симптомы у пациентов с легкой и умеренной инфекцией COVID-19 и быстро уменьшила количество вируса в их организме.

В исследовании, в котором участвовали 127 пациентов, сравнивали тех, кто принимал комбинированный препарат, состоящий из препарата против ВИЧ "Лопинавир-Ритонавир", препарата против гепатита "Рибавирин" и "Интерферона бета" для лечения рассеянного склероза, с контрольной группой, получавшей только препарат против ВИЧ.

использование препарата против малярии, отстаиваемое президентом США Дональдом Трампом в качестве средства в борьбе с коронавирусом, не продемонстрировало эффективности у пациентов, госпитализированных с COVID-19.

Отмечается, что Харрис выразила осторожность в отношении ожиданий вакцины, заявив, что коронавирусы в целом являются очень сложными вирусами, которые трудно производить против вакцин.

Разрабатывается более 100 потенциальных вакцин против COVID-19, в том числе несколько в клинических испытаниях. В апреле ВОЗ заявила, что вакцина займет не менее 12 месяцев.

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