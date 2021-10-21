Вулканический воздух с Ла-Пальмы достиг Украины. Но беспокоиться не стоит – синоптики
Воздушные потоки с выбросами вулкана Кумбре-Вьеха, который уже месяц извергается на испанском острове Ла-Пальма, достигли территории Украины. Они не опасны для людей и окружающей среды, сообщает пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.
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Ученые с помощью спутникового мониторинга обнаружили, что воздушные массы с повышенным уровнем диоксида серы SO2, который выделяется при вулканических извержениях, уже достигли территории Украины.
В Гидрометцентре отмечают – причин для беспокойства нет, поскольку концентрация SO2 в воздухе повысилась только на высоте 10-15 км.
"На воздух, которым мы с вами дышим – это не влияет значительным образом", – говорится в сообщении.
Синоптики добавили, что в случае осадков образуется "слабокислый дождь", который также не представляет существенной опасности для окружающей среды.
По прогнозам, уже в течение следующих суток воздушные массы с повышенной концентрацией SO2 продолжат двигаться в восточном направлении и практически полностью покинут территорию Украины.
- 19 сентября на Ла-Пальме начал извергаться вулкан Кумбре-Вьеха, власти начали эвакуировать людей и домашних животных.
- 26 сентября было усиление извержения, в Ла-Пальме закрывали аэропорт. 27 сентября вулкан ненадолго потух, но потом извержение продолжилось.
- 30 сентября раскаленная лава достигла океана на Ла-Пальме. При контакте лавы с водой начали выделяться токсичные газы. Застывшая в океане лава увеличивает размеры острова.
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