Вулканический воздух с Ла-Пальмы достиг Украины. Но беспокоиться не стоит – синоптики

Воздушные потоки с выбросами вулкана Кумбре-Вьеха, который уже месяц извергается на испанском острове Ла-Пальма, достигли территории Украины. Они не опасны для людей и окружающей среды, сообщает пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.

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Ученые с помощью спутникового мониторинга обнаружили, что воздушные массы с повышенным уровнем диоксида серы SO2, который выделяется при вулканических извержениях, уже достигли территории Украины.

В Гидрометцентре отмечают – причин для беспокойства нет, поскольку концентрация SO2 в воздухе повысилась только на высоте 10-15 км.

"На воздух, которым мы с вами дышим – это не влияет значительным образом", – говорится в сообщении.

Синоптики добавили, что в случае осадков образуется "слабокислый дождь", который также не представляет существенной опасности для окружающей среды.

По прогнозам, уже в течение следующих суток воздушные массы с повышенной концентрацией SO2 продолжат двигаться в восточном направлении и практически полностью покинут территорию Украины.

19 сентября на Ла-Пальме начал извергаться вулкан Кумбре-Вьеха, власти начали эвакуировать людей и домашних животных.

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Елизавета Кумбер

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