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Вулканический воздух с Ла-Пальмы достиг Украины. Но беспокоиться не стоит – синоптики

Цей матеріал також доступний українською
21.10.2021, 15:56
Вулканический воздух с Ла-Пальмы достиг Украины. Но беспокоиться не стоит – синоптики - Фото
Извержение Кумбре-Вьеха (Фото:Carlos de Saa/EPA)

Воздушные потоки с выбросами вулкана Кумбре-Вьеха, который уже месяц извергается на испанском острове Ла-Пальма, достигли территории Украины. Они не опасны для людей и окружающей среды, сообщает пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.

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Ученые с помощью спутникового мониторинга обнаружили, что воздушные массы с повышенным уровнем диоксида серы SO2, который выделяется при вулканических извержениях, уже достигли территории Украины.

В Гидрометцентре отмечают – причин для беспокойства нет, поскольку концентрация SO2 в воздухе повысилась только на высоте 10-15 км.

"На воздух, которым мы с вами дышим – это не влияет значительным образом", – говорится в сообщении.

Синоптики добавили, что в случае осадков образуется "слабокислый дождь", который также не представляет существенной опасности для окружающей среды.

По прогнозам, уже в течение следующих суток воздушные массы с повышенной концентрацией SO2 продолжат двигаться в восточном направлении и практически полностью покинут территорию Украины.

Скриншот: Укргидрометцентр/Facebook

Скриншот: Укргидрометцентр/Facebook

Смотрите также: На Канарах не видят конца извержению вулкана. Оно идет почти месяц: трансляция с Ла-Пальмы

Елизавета Кумбер
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Укргидрометцентр воздух загрязнение вулкан извержение синоптик Ла-Пальма
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