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На Канарах не видят конца извержению вулкана. Оно идет почти месяц: трансляция с Ла-Пальмы видео

Цей матеріал також доступний українською
17.10.2021, 15:54
Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на Канарах, Ла-Пальма (фото - ЕРА)
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Извержению вулкана Кумбре-Вьеха на острове Ла-Пальма не видно конца. Об этом заявил президент Канарских островов Анхель Виктор Торрес, передает Reuters.

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"Нет никаких признаков того, что конец извержения близок, хотя это самое большое желание всех," – сказал руководитель архипелага.

По данным Национального географического института Испании, в воскресенье на острове произошло 42 сейсмических движения, магнитуда самого крупного составила 4,3.

За время извержение, которое длится почти месяц, потоки лавы опустошили 742 гектара земли и уничтожили около 2000 зданий, порядка 7000 человек были эвакуированы, пишут в агентстве.

Из-за пепла наблюдаются перебои и в работе аэропорта Ла-Пальмы, отмечают журналисты. Только сегодня в нем были отменены 22 из 38 запланированных рейсов.

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Трансляция – afarTV/YouTube

Марк Сировой
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вулкан Кумбре-Вьеха Ла-Пальма канарские острова
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