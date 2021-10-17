Извержению вулкана Кумбре-Вьеха на острове Ла-Пальма не видно конца. Об этом заявил президент Канарских островов Анхель Виктор Торрес, передает Reuters.

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"Нет никаких признаков того, что конец извержения близок, хотя это самое большое желание всех," – сказал руководитель архипелага.

По данным Национального географического института Испании, в воскресенье на острове произошло 42 сейсмических движения, магнитуда самого крупного составила 4,3.

За время извержение, которое длится почти месяц, потоки лавы опустошили 742 гектара земли и уничтожили около 2000 зданий, порядка 7000 человек были эвакуированы, пишут в агентстве.

Из-за пепла наблюдаются перебои и в работе аэропорта Ла-Пальмы, отмечают журналисты. Только сегодня в нем были отменены 22 из 38 запланированных рейсов.

19 сентября на Ла-Пальме начал извергаться вулкан Кумбре-Вьеха, власти начали эвакуировать людей и домашних животных.

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Трансляция – afarTV/YouTube

Марк Сировой

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