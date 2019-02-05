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05.02.2019, 20:19

ВВС Франции отработали нанесение ответного ядерного удара

ВВС Франции отработали нанесение ответного ядерного удара - Фото
Фото: EPA

Проведение столь редких учений вызвано намерением США выйти из договора РСМД

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Франция провела редкую симуляцию миссии по ядерному сдерживанию, в связи с намерением США выйти из договора о контроле над ядерными вооружениями с Россией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство вооруженных сил Франции.

В ходе 11-часовой миссии, которая включала дозаправку, военные проверили все фазы атаки с использованием военный самолет Rafale.

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"Возможность нанесения реальных ударов предусмотрена в системе вооружения, - заявил официальный представитель ВВС Франции полковник Сирил Дювивье. - Такие учения проводятся регулярно, но остаются редкими, потому что запускается настоящая ракета, но без боеголовки".

Когда именно было проведено испытание и как часто они проводятся, чиновники сообщить отказались.

2 февраля США и Россия заявили о выходе из ДРСМД. Президент США Дональд Трамп предложил новый договор о ликвидации ракет средней и малой дальности с большим количеством участников.

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Теги: ядерное оружие, франция, ДРСМД, учения
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