Выборы в Москве: успех тактики Навального

Алексей Навальный (фото - EPA)

На выборах в Московскую городскую думу победили 20 кандидатов "Умного голосования" - проекта российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает Медуза.

Целью проекта было обеспечить голосование за кандидатов, имеющих наибольшие шансы выиграть выборы у тех, кого поддерживает мэрия Москвы. После подсчета 100% протоколов стало известно, что из 45 мест в Мосгордуме 20 получили кандидаты, поддержанные Навальным: 13 от КПРФ, четыре от Яблока и три от Справедливой России.

Кандидаты, которых поддержала московская мэрия, шли на выборы как самовыдвиженцы из-за низкой популярности в Москве провластной партии Единая Россия. Им удалось победить в 25 московских округах. При этом глава московского отделения ЕР Андрей Метельский проиграл выборы коммунисту.

Навальный считает, что, если бы не фальсификации, мэрии и ЕР удалось бы победить только в 21 округе. Об этом он написал ночью в Twitter.

4 часа утра. Сейчас можно уверено говорить, что мэрия и "Единая Россия" проиграли 24 округа из 45.

С помощью фальсификаций они добились того, что текущий счёт: ЕР - 24 депутата, УМГ - 21 депутат.

Сейчас они пытаются украсть ещё три мандата. — Alexey Navalny (@navalny) 9 сентября 2019 г.