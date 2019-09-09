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Выборы в Москве: успех тактики Навального

Выборы в Москве: успех тактики Навального - Фото
Алексей Навальный (фото - EPA)
09.09.2019, 12:59

Кандидаты, поддержанные российским оппозиционером, победили почти в половине московских округов

На выборах в Московскую городскую думу победили 20 кандидатов "Умного голосования" - проекта российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает Медуза.

Целью проекта было обеспечить голосование за кандидатов, имеющих наибольшие шансы выиграть выборы у тех, кого поддерживает мэрия Москвы. После подсчета 100% протоколов стало известно, что из 45 мест в Мосгордуме 20 получили кандидаты, поддержанные Навальным: 13 от КПРФ, четыре от Яблока и три от Справедливой России.

Кандидаты, которых поддержала московская мэрия, шли на выборы как самовыдвиженцы из-за низкой популярности в Москве провластной партии Единая Россия. Им удалось победить в 25 московских округах. При этом глава московского отделения ЕР Андрей Метельский проиграл выборы коммунисту.

Навальный считает, что, если бы не фальсификации, мэрии и ЕР удалось бы победить только в 21 округе. Об этом он написал ночью в Twitter.

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алексей навальный умное голосование выборы в Москве
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