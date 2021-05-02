Выдвижной пол и "высокие технологии". В Риме решили осовременить Колизей

Древний Колизей в Риме может скоро преобразится – итальянская компания Milan Ingegneria выиграла тендер на строительство и установку выдвижного пола для легендарной арены. Такое усовершенствование Колизея позволит посетителям "увидеть все его величие", пишет The Guardian со ссылкой на министра культуры Дарио Франческини.

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Ожидается, что "реконструкция" арены займет два года и "уже в 2023 году можно будет вновь любоваться великолепием Колизея", – заявил Франческини.

Изначально пол амфитеатра был деревянным с насыпанным сверху песком, но в конце 1800-х годов настил удалили и подземная зона оказалась полностью открыта для обозрения. Теперь же Колизей получит "новую высокотехнологичную сцену", которую можно будет снять, чтобы проветрить помещения внизу или наоборот укрыть их от дождя, отметил министр.

По словам Франческини, в дальнейшем амфитеатр можно будет также использовать для проведения культурных мероприятий.

Сейчас Колизей уже открыли после карантина для посещения туристов, но одновременно туда пока пускают группы в количестве не более 14 человек.

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Дарья Мостовая

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