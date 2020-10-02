Взрыв в Бейруте. Судья в Ливане выдал ордер на арест двух россиян, причастных к трагедии

Заочный арест грозит капитану корабля и его владельцу – бизнесмену Игорю Гречушкину

Вчера, 1 октября, ливанский судья Фади Саван выдал два ордера на заочный арест владельца и капитана судна Rhosus, которое перевозило груз селитры, ставшей причиной взрыва в Бейруте. Об этом сообщило Национальное информационное агентство Ливана.

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Судно принадлежало российскому бизнесмену, проживающему на Кипре, Игорю Гречушкину, а капитаном корабля был еще один россиянин Борис Прокошев. Теперь власти Ливана требуют арестовать их обоих – судья передал данные государственному обвинению для последующего уведомления Интерпола и выдачи международного распоряжения об аресте.

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Дарья Мостовая

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