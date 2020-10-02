Взрыв в Бейруте. Судья в Ливане выдал ордер на арест двух россиян, причастных к трагедии
Заочный арест грозит капитану корабля и его владельцу – бизнесмену Игорю Гречушкину
Вчера, 1 октября, ливанский судья Фади Саван выдал два ордера на заочный арест владельца и капитана судна Rhosus, которое перевозило груз селитры, ставшей причиной взрыва в Бейруте. Об этом сообщило Национальное информационное агентство Ливана.
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Судно принадлежало российскому бизнесмену, проживающему на Кипре, Игорю Гречушкину, а капитаном корабля был еще один россиянин Борис Прокошев. Теперь власти Ливана требуют арестовать их обоих – судья передал данные государственному обвинению для последующего уведомления Интерпола и выдачи международного распоряжения об аресте.
- 4 августа 2020-го в порту в столице Ливана прогремел взрыв, один из сильнейших в жилой застройке в новейшей истории. Ущерб, по предварительным оценкам, составляет от 3 до 5 млрд долларов США, возможно, даже больше. Основная версия властей страны - взрыв 2700 тонн аммиачной селитры.
- Погибли не менее 220 человек, еще около 5000 получили травмы.
- 6 августа в Бейруте прошли антиправительственные протесты. Демонстранты были возмущены хранением аммиачной селитры в пределах города. Многие в Бейруте обвиняют официальных лиц в халатности, коррупции и безответственности.
- 10 августа правительство Ливана ушло в отставку.
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