Взрывы на складах оружия в Чехии. Молдова отрицает выдачу паспорта сотруднику ГРУ РФ

Молдова заявила, что не выдавала паспорт на имя Николая Попа сотруднику Главного управления Генштаба РФ (бывшее ГРУ), известному как Александр Мишкин, которого Чехия подозревает в организации взрывов на складах боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба Агентства государственных услуг Молдовы.

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"В контексте опубликованной информации о паспорте гражданина Республики Молдова, выданном на имя Николая Попа, родившегося 18.07.1979 г., Агентство государственных услуг сообщает: лицо с указанными идентификационными данными не зарегистрировано в Государственном регистре населения Республики Молдова", – говорится в сообщении.

В агентстве отметили, что паспорт гражданина Молдовы с номером A3194368 выдан на имя другого лица.

17 апреля Чехия выслала 18 дипломатов РФ – по подозрению в причастности главного управления Генштаба РФ к взрывам складов боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Полиция Чехии объявила в розыск двух лиц, которые в октябре 2014 года въехали в Чехию с паспортами граждан России на имена Александр Петров и Руслан Боширов. Впоследствии они въезжали с паспортами на имена гражданина Молдовы Николая Попа и гражданина Таджикистана Руслана Табарова.

По данным Bellingcat, Петров и Боширов – это сотрудники ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига. Они входили в группу из шести человек. Также в операции, по информации расследователей, участвовали генерал-полковник российской разведки Андрей Аверьянов и подполковник ГРУ Николай Ежов.

Вчера правительство Чехии приняло решение исключить российскую государственную компанию Росатом из будущего тендера на достройку атомной электростанции Дукованы.

Сегодня глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что готов с нуля строить отношения с Россией, выслав из Чехии вообще всех российских дипломатов.

Вадим Ребрина

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