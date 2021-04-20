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Взрывы на складах оружия в Чехии. Молдова отрицает выдачу паспорта сотруднику ГРУ РФ

20.04.2021, 22:16
Взрывы на складах оружия в Чехии. Молдова отрицает выдачу паспорта сотруднику ГРУ РФ - Фото
Поддельные паспорта, которые использовали Мишкин и Чепига для посещения оружейного склада в Врбетицах (Фото - Bellingcat.com)

Молдова заявила, что не выдавала паспорт на имя Николая Попа сотруднику Главного управления Генштаба РФ (бывшее ГРУ), известному как Александр Мишкин, которого Чехия подозревает в организации взрывов на складах боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба Агентства государственных услуг Молдовы.

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"В контексте опубликованной информации о паспорте гражданина Республики Молдова, выданном на имя Николая Попа, родившегося 18.07.1979 г., Агентство государственных услуг сообщает: лицо с указанными идентификационными данными не зарегистрировано в Государственном регистре населения Республики Молдова", – говорится в сообщении.

В агентстве отметили, что паспорт гражданина Молдовы с номером A3194368 выдан на имя другого лица.

  • 17 апреля Чехия выслала 18 дипломатов РФ – по подозрению в причастности главного управления Генштаба РФ к взрывам складов боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Полиция Чехии объявила в розыск двух лиц, которые в октябре 2014 года въехали в Чехию с паспортами граждан России на имена Александр Петров и Руслан Боширов. Впоследствии они въезжали с паспортами на имена гражданина Молдовы Николая Попа и гражданина Таджикистана Руслана Табарова.
  • По данным Bellingcat, Петров и Боширов – это сотрудники ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига. Они входили в группу из шести человек. Также в операции, по информации расследователей, участвовали генерал-полковник российской разведки Андрей Аверьянов и подполковник ГРУ Николай Ежов. 
  • Вчера правительство Чехии приняло решение исключить российскую государственную компанию Росатом из будущего тендера на достройку атомной электростанции Дукованы. 
  • Сегодня глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что готов с нуля строить отношения с Россией, выслав из Чехии вообще всех российских дипломатов.
Вадим Ребрина
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