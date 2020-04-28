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Южная Корея озвучила версию, куда пропал Ким Чен Ын: дело якобы в коронавирусе

Южная Корея озвучила версию, куда пропал Ким Чен Ын: дело якобы в коронавирусе - Фото
Ким Чен Ын (фото - ЕРА)
28.04.2020, 10:15

Министр объединения Кореи Ким Ён Чхоль заявил, что исчезновение северокорейского лидера, вероятно, связано с мерами предосторожности при коронавирусе

Южнокорейские власти озвучили новую версию, почему северокорейского диктатора Ким Чен Ына давно не видели на публике. По словам министра Южной Кореи по делам КНДР, ключевой праздник 15 апреля руководитель северян пропустил из-за опасений по поводу коронавируса, а не потому, что болен или умер, пишет Reuters.

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Северная Корея утверждает, что на ее территории якобы нет подтвержденных случаев коронавируса.

Учитывая то, что КНДР предприняла жесткие меры для предотвращения вспышки, отсутствие Кима на церемониях "не является чем-то необычным", сказал министр объединения Республики Корея Ким Ён Чхоль.

"Да, с прихода к власти Ким Чен Ын не пропускал торжества в честь годовщины рождения (первого президента КНДР) Ким Ир Сена. Однако многие мероприятия, включая празднования и банкет, были отменены из-за опасений в связи с коронавирусом", - добавил он.

Чиновник отметил, что с середины января было как минимум два случая, когда Кима не было видно почти 20 дней: "Я не думаю, что это слишком необычно, учитывая текущую ситуацию".

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Некоторые эксперты из разведцентров, которые исследуют КНДР, сомневаются в такой версии. По мнению Чеда О'Карролла, гендиректора Korea Risk Group, если диктатор просто пытается избежать заражения, то не было бы проблемой выпустить фото или видео здорового Кима.

  • 21 апреля 2020 года источник CNN заявил, что Киму якобы после операции на сердечно-сосудистой системе "угрожает серьезная опасность".
  • В тот же день два южнокорейских правительственных источника заявили Reuters, что эти сообщения "не соответствуют действительности".
  • 25 апреля стало известно, что Китай направил в КНДР медиков для "консультирования" Кима.
  • КНДР жестко контролирует любую информацию о ее лидере, особенно столь чувствительную. В тоталитарном государстве с высшим руководителем обращаются почти как с божеством.

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Евгений Пилипенко
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