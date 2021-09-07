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Южная Корея вошла в клуб обладателей баллистических ракет подводного запуска – Yonhap

Цей матеріал також доступний українською
07.09.2021, 10:39
Южная Корея вошла в клуб обладателей баллистических ракет подводного запуска – Yonhap - Фото
Скриншот из видеозаписи

Южная Корея провела испытательный запуск баллистической ракеты собственного производства с новой подводной лодки. Таким образом, страна стала восьмой в мире, обладающей этим оружием, пишет местное агентство Yonhap.

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Помимо Южной Кореи, такими ракетами обладают США, Россия, Британия, Франция, Индия, Китай и КНДР.

Источник уточняет, что тест БРПЛ провели в прошлом месяце под руководством Агентства оборонных разработок Южной Кореи.

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Подлодка Dosan Ahn Chang-ho водоизмещением 3000 тонн оснащена шестью вертикальными пусковыми контейнерами. Считается, что испытанная БРПЛ Hyunmoo 4-4 – модификация ракеты Hyunmoo-2B с дальностью полета около 500 км, и что ее будут оснащать неядерными боеголовками.

Соседи южан по Корейскому полуострову в КНДР недавно продемонстрировали несколько новых типов БРПЛ и достраивают новую подлодку. Субмарина, как считается, будет аналогичных габаритов, что и у южан, и способной нести БРПЛ.

В отличие от ракет наземного базирования, БРПЛ сложнее обнаружить, так как они запускаются с подлодок для внезапных ударов.

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Евгений Пилипенко
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