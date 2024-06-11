Южнокорейские военные открыли огонь из-за нарушения границы солдатами КНДР

Граница между Южной и Северной Кореей (Фото: EPA)

Военнослужащие Южной Кореи произвели предупредительные выстрелы после того, как солдаты из КНДР ненадолго нарушили границу между двумя странами. Об этом сообщило издание Associated Press со ссылкой на военных Южной Кореи.

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По информации Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, инцидент произошел утром 9 июня, когда группа северокорейских солдат пересекла военную демаркационную линию в пределах демилитаризированной зоны.

Солдаты со строительными инструментами, некоторые из них были вооружены, немедленно вернулись на свою территорию после того, как южнокорейские военные произвели предупреждение через громкоговорители и произвели предупредительные выстрелы.

Представитель Объединенного комитета начальников штабов Ли Сон Джун предположил, что северокорейские солдаты пересекли границу не намеренно, поскольку это лесистая местность и предупредительные знаки там не были отчетливо видны.

16 января 2024 года северокорейский диктатор заявил, что необходимо изменить конституцию страны, чтобы можно было вписать туда Южную Корею как "враждебную страну №1", а также ликвидировать все ведомства и учреждения, отвечающие за диалог с Сеулом.

29 мая Северная Корея запустила более 150 воздушных шаров с мусором через границу.

2 июня стало известно, что Северная Корея запустила в сторону южного соседа еще около 600 шаров с мусором.

4 июня Сеул объявил о возобновлении военного присутствия вдоль демаркационной линии, разделяющей две Кореи.

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