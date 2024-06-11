Південнокорейські військові відкрили попереджувальний вогонь через порушення кордону солдатами КНДР

Кордон між Південною та Північною Кореєю (Фото: EPA)

Військовослужбовці Південної Кореї зробили попереджувальні постріли після того, як солдати із КНДР ненадовго порушили кордон між двома країнами. Про це повідомило видання Associated Press із посиланням на військових Південної Кореї.

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За інформацією Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, інцидент трапився вранці 9 червня, коли група північнокорейських солдатів перетнула військову демаркаційну лінію в межах демілітаризованої зони.

Солдати з будівельними інструментами, деякі з них були озброєні, негайно повернулися на свою територію після того, як південнокорейські військові зробили попередження через гучномовці й здійснили попереджувальні постріли.

Речник Об’єднаного комітету начальників штабів Лі Сон Джун припустив, що північнокорейські солдати перетнули кордон не навмисно, оскільки це лісиста місцевість і попереджувальні знаки там не були чітко помітні.

16 січня 2024 року північнокорейський диктатор заявив, що необхідно змінити конституцію країни, щоб можна було вписати туди Південну Корею як "ворожу країну №1", а також ліквідувати всі відомства й установи, які відповідають за діалог із Сеулом.

29 травня Північна Корея запустила понад 150 повітряних куль зі сміттям через кордон.

2 червня стало відомо, що Північна Корея запустила в бік південного сусіда ще близько 600 повітряних куль зі сміттям.

4 червня Сеул оголосив про відновлення військової присутності уздовж демаркаційної лінії, що розділяє дві Кореї.

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