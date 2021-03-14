За день протестов в Мьянме убили 12 протестующих, оппозиция призывает продолжать революцию
В субботу в Мьянме было убито по меньшей мере 12 демонстрантов против военного переворота. Лидер группы политиков, свергнутых в результате захвата власти армией, Ман Вин Хаинг Тхан призывает продолжить "революцию" против хунты. Об этом сообщает BBC.
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В ходе публичного выступления он назвал происходящее "самым мрачным моментом в истории нации". По словам оппозиционера, "революция дает шанс объединить усилия" всех этнических групп Мьянмы, десятилетиями страдавших от различных притеснений диктатуры, для создания "федеративной демократии": "Несмотря на наши разногласия в прошлом, сейчас время, когда мы должны объединиться, чтобы навсегда покончить с диктатурой".
Экс-спикер парламента Ман Вин Хаинг Тхан возглавляет группу политиков самой популярной в Мьянме партии Национальной лиги за демократию (НЛД). Ряду депутатов НЛД удалось избежать ареста, сейчас они действуют из подполья.
За все время протестов, по данным ООН, правоохранители убили не менее 70 человек.
- 1 февраля 2021 года военные захватили власть в Мьянме: страной начал "управлять" главнокомандующий ВС Мин Аун Хлайну, а президент, госсоветник и другие топ-чиновники были задержаны за "фальсификацию выборов". На следующий день военные заявили о перевыборах через год, а США – о намерении вернуть санкции.
- Затем в Мьянме отключили Facebook, а после – и интернет. Местные жители вышли на уличные протесты против нового режима.
- 20 февраля военные начали жестко подавлять протесты, в частности, используя огнестрельное оружие. В тот день в Мьянме были убиты двое протестующих.
- За день, 4 марта, полиция и военные в Мьянме убили 38 протестующих.
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