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За день протестов в Мьянме убили 12 протестующих, оппозиция призывает продолжать революцию

14.03.2021, 10:26
За день протестов в Мьянме убили 12 протестующих, оппозиция призывает продолжать революцию - Фото
Протесты против военного переворота в Мьянме (Фото - EPA - Stringer)

В субботу в Мьянме было убито по меньшей мере 12 демонстрантов против военного переворота. Лидер группы политиков, свергнутых в результате захвата власти армией, Ман Вин Хаинг Тхан призывает продолжить "революцию" против хунты. Об этом сообщает BBC.

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В ходе публичного выступления он назвал происходящее "самым мрачным моментом в истории нации". По словам оппозиционера, "революция дает шанс объединить усилия" всех этнических групп Мьянмы, десятилетиями страдавших от различных притеснений диктатуры, для создания "федеративной демократии": "Несмотря на наши разногласия в прошлом, сейчас время, когда мы должны объединиться, чтобы навсегда покончить с диктатурой".

Экс-спикер парламента Ман Вин Хаинг Тхан возглавляет группу политиков самой популярной в Мьянме партии Национальной лиги за демократию (НЛД). Ряду депутатов НЛД удалось избежать ареста, сейчас они действуют из подполья.

За все время протестов, по данным ООН, правоохранители убили не менее 70 человек.

Читайте также: "При хунте нет смысла оставаться в живых". Как Мьянма стала ареной новой "холодной войны"

Владислав Сердюк
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протесты Мьянма военный переворот
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