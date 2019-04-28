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28.04.2019, 14:35

Задержаны главные продозреваемые в терактах на Шри-Ланке

Задержаны главные продозреваемые в терактах на Шри-Ланке - Фото
Фото: EPA

По итогам спецоперации в городе Навалапити полицейские задержали двух главных подозреваемых в теракте на Шри-Ланке

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На Шри-Ланке задержали двух главных подозреваемых в терактах на католическую Пасху. Об этом сообщает издание Ada Derana, ссылаясь на полицию.

По итогам спецоперации в городе Навалапити полицейские задержали Мохамеда Абдул Хаку и Мухамеда Саахида Абдул Хаку. Журналисты пишут, что они братья.

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Фото: Ada Derana

21 апреля 2019 года на Шри-Ланке произошла серия взрывов в католических храмах во время пасхальной службы и в отелях. Позже прогремели еще два взрыва. По официальным данным, на текущий момент погибли 359 человек, около 520 ранены. Среди погибших 45 детей, из них пятеро - иностранцы. Правительство Шри-Ланки заблокировало доступ к соцсетям в стране.

Ранее информационный ресурс Siyatha News опубликовал видеозапись с камер наблюдения перемещений предполагаемого смертника, который устроил теракт в одной из церквей.

На кадрах видно, как бородатый мужчина с рюкзаком среднего размера идет по улицам и заходит в церковь Святого Себастьяна в Негомбо. В это время там идет служба, зал заполнен прихожанами.

На этом видео обрывается, почему - неизвестно.

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Теги: Шри-Ланка
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