Шри-Ланка. Видео с возможным смертником в церкви перед терактом

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В этой церкви при взрыве погибли более 50 человек

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Информационный ресурс Siyatha News из Шри-Ланки опубликовал видеозапись с камер наблюдения перемещений предполагаемого смертника, который устроил теракт в одной из церквей.

На кадрах видно, как бородатый мужчина с рюкзаком среднего размера идет по улицам и заходит в церковь Святого Себастьяна в Негомбо. В это время там идет служба, зал заполнен прихожанами.

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На этом видео обрывается, почему - неизвестно.

21 апреля 2019 года на Шри-Ланке произошла серия взрывов в католических храмах во время пасхальной службы и в отелях. Позже прогремели еще два взрыва. По официальным данным, на текущий момент погибли 359 человек, около 520 ранены. Среди погибших 45 детей, из них пятеро - иностранцы. Правительство Шри-Ланки заблокировало доступ к соцсетям в стране. 

Видео: Siyatha News

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Теги: церковь, терроризм, Шри-Ланка
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