Захват Капитолия. Три демократа заразились COVID-19, обвиняют республиканцев-безмасочников
Три конгрессмена США, члены Демократической партии заявили, что получили положительный тест на коронавирус после того, как были вынуждены сидеть в охраняемой комнате вместе с республиканцами в здании Капитолия во время беспорядков 6 января. Об этом сообщает CNN.
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Заболевшие Брэд Шнейдер, Прамила Джаяпал и Бонни Уотсон Колмен сообщили, что их коллеги-конгрессмены от Республиканской партии отказывались надеть маски.
Джаяпал написала в Twitter, что в охраняемой комнате в Капитолии несколько республиканцев не только наотрез отказались надеть маску, но и высмеяли тех, кто предложил им это сделать.
Она призвала штрафовать конгрессменов, которые отказываются носить маски в здании парламента, и обязать парламентского пристава выводить таких людей из зала заседаний.
"Сегодня я в строгой изоляции, переживаю, что рисковал здоровьем своей жены, и злюсь на эгоизм и высокомерие антимасочников, которые ставят собственное презрение и пренебрежение порядочностью выше здоровья и безопасности своих коллег и наших сотрудников. Я, по меньшей мере, третий человек из этой комнаты, который поплатился за это, включая представителя Прамилу Джаяпал и представителя Бонни Уотсон Коулман, 75-летнюю женщину, пережившую рак", – сказал Шнейдер.
Сегодня, 12 января, представители демократов Дебби Дингелл из Мичигана и Энтони Браун из Мэриленда представили законопроект, который предлагает штрафовать на $1000 на всех законодателей, которые отказываются носить маску на территории Капитолия в условиях пандемии.
Терапевт при Конгрессе Брайан Монеген призвал конгрессменов провести тесты на коронавирус и соблюдать противоэпидемические правила.
- 6 января сторонники Трампа, собравшиеся у Капитолия, где шел подсчет голосов выборщиков, сломали заградительные барьеры и ворвались в здание. В результате беспорядков в Капитолии погибли четыре человека, 52 были арестованы. Позже стало известно о смерти офицера полиции, раненого во время штурма.
- 7 января Конгресс завершил прерванное заседание и утвердил победу Байдена на выборах.
- 11 января демократы формально представили в Конгрессе резолюцию об импичменте против Трампа – его обвиняют в подстрекательстве к восстанию.
- В тот же день ФБР предупредило о подготовке вооруженного захвата власти перед инаугурацией Байдена.
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