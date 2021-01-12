Захват Капитолия. Три демократа заразились COVID-19, обвиняют республиканцев-безмасочников

Три конгрессмена США, члены Демократической партии заявили, что получили положительный тест на коронавирус после того, как были вынуждены сидеть в охраняемой комнате вместе с республиканцами в здании Капитолия во время беспорядков 6 января. Об этом сообщает CNN.

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Заболевшие Брэд Шнейдер, Прамила Джаяпал и Бонни Уотсон Колмен сообщили, что их коллеги-конгрессмены от Республиканской партии отказывались надеть маски.

Джаяпал написала в Twitter, что в охраняемой комнате в Капитолии несколько республиканцев не только наотрез отказались надеть маску, но и высмеяли тех, кто предложил им это сделать.

Она призвала штрафовать конгрессменов, которые отказываются носить маски в здании парламента, и обязать парламентского пристава выводить таких людей из зала заседаний.

"Сегодня я в строгой изоляции, переживаю, что рисковал здоровьем своей жены, и злюсь на эгоизм и высокомерие антимасочников, которые ставят собственное презрение и пренебрежение порядочностью выше здоровья и безопасности своих коллег и наших сотрудников. Я, по меньшей мере, третий человек из этой комнаты, который поплатился за это, включая представителя Прамилу Джаяпал и представителя Бонни Уотсон Коулман, 75-летнюю женщину, пережившую рак", – сказал Шнейдер.

Сегодня, 12 января, представители демократов Дебби Дингелл из Мичигана и Энтони Браун из Мэриленда представили законопроект, который предлагает штрафовать на $1000 на всех законодателей, которые отказываются носить маску на территории Капитолия в условиях пандемии.

Терапевт при Конгрессе Брайан Монеген призвал конгрессменов провести тесты на коронавирус и соблюдать противоэпидемические правила.

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Наталия Медведева

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