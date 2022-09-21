Закрытый пункт указа Путина о мобилизации касается количества призывников – Песков

Закрытый седьмой пункт указа о частичной мобилизации в РФ содержит информацию о призыве до 300 000 человек, о чем говорил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС.

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"Действительно, он (седьмой пункт. – Прим ред.) для служебного пользования, поэтому я не могу его раскрыть", – сказал Песков.

В ответ на просьбу других журналистов раскрыть хотя бы тему или причину "закрытия" этого пункта, он добавил: "Я не могу объяснить". "Единственное, что могу сказать: Сергей Кужугетович Шойгу в своем интервью сказал: 300 000 человек. Вот там речь идет о количестве до 300 000 человек", – объяснил представитель Кремля. "Но тоже, как пояснил министр обороны, не единомоменто", – уточнил Песков.

Сегодня российский диктатор Владимир Путин выступил с обращением к народу на федеральных телеканалах, в котором объявил о частичной мобилизации в России и о "поддержке" фейковых референдумов на захваченных территориях. Пункт №7 указа о мобилизации пропущен в обнародованном тексте.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия воюет не столько с украинской армией, сколько с коллективным Западом. В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 000 резервистов.

Российское движение "Весна" призвало к всероссийской акции протеста против мобилизации.

Объявление частичной мобилизации в России – это признание недееспособности российской профессиональной армии, сообщил LIGA.net пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров.

Вадим Ребрина

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