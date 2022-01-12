Замглавы МИД Польши о российской агрессии: Путин понимает только язык санкций
Если Кремль не прекратит агрессивную политику в отношении Украины и не откажется от уже предпринятых действий, то антироссийские санкции должны быть продолжены. Об этом заявил замглавы МИД Польши Павел Яблонский, комментируя переговоры между США и РФ, его цитирует Польское радио.
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"Если Россия не откажется от своих шагов, противоречащих международному праву, не прекратит агрессию в отношении Украины, не откажется от уже предпринятых ею действий, то санкционная политика должна быть продолжена, потому что это единственный язык, который понимает Путин", – подчеркнул он.
По словам Яблонского, западные страны должны быть готовы предпринять действия, которые действительно повлияют на Россию.
Дипломат подчеркнул: в отношениях с Кремлем важно не ограничиваться лишь "декларациями или предупреждениями", а воздействовать "реальными санкционными мерами".
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