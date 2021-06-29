Запуск цифровых COVID-паспортов может вызвать хаос в аэропортах – авиакомпании ЕС

Запуск Европейским союзом цифровых COVID-сертификатов может спровоцировать хаос и многочасовые очереди в аэропортах. Об этом говорится в письме представителей группы аэропортов ACI и авиакомпаний A4E, IATA и ERA правительствам стран ЕС, передает Reuters.

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Как отмечается, система цифровых сертификатов о COVID-19 для поездок в ЕС должна вступить в силу 1 июля, в связи с этим представители аэропортов и авиакомпаний предупредили о "тревожной мозаике подходов" по ​​всему континенту.

Авиаперевозчики предупреждают о риске возникновения многочасовых очередей, если страны не будут лучше координировать развертывание сертификатов и не обеспечат обработку информации о пассажирах до их прибытия в аэропорты.

"Пассажиропоток в ближайшие недели возрастет, поэтому реален риск возникновения хаоса в европейских аэропортах", – говорится в письме.

Авиаперевозчики отмечают, что для считывания QR-кода COVID-сертификатов потребуются специальное оборудование и дополнительные проверки пассажиров.

По их мнению, единственный способ избежать огромных очередей и задержек во время пикового летнего сезона – это внедрить систему, при которой свидетельства о вакцинации обрабатываются удаленно – до прибытия пассажира в аэропорт.

В письме говорится, что проверки должны проводиться только в стране отправления, а не по прибытии, и предоставлять оборудование для проверки QR-кодов должны правительства стран ЕС.

Сообщается, что в период пандемии время, затрачиваемое на навигацию по аэропортам во время путешествия, увеличилось до трех часов с одного–полутора часов до появления COVID-19.

По мнению вице-президента IATA по Европе Рафаэля Шварцмана, если не будет внесено никаких изменений и пассажиропоток вернется к доковидному уровню, то время, проводимое пассажиром в аэропорту, теоретически может увеличиться до пяти или даже восьми часов.

Reuters напоминает, что в преддверии встречи стран ЕС по цифровому сертификату Еврокомиссия выпустила руководство для государств-членов, в котором были отражены некоторые из опасений, в частности, что в разных странах запланировано 10 различных комбинаций проверок.

17 марта в ЕС определились с тремя видами COVID-паспортов и огласили требования к форме и содержанию. Позже начала появляться информация, что такие сертификаты введут с 15 июня и в них будет информация не только о вакцинации. Позже в ЕС раскрыли еще немного подробностей: уточнили, что это будет не проездной документ и действовать они будут до года.

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Наталия Медведева

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