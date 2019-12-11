Завтра выборы: что говорит последний опрос о шансах Джонсона

Борис Джонсон в парламенте Великобритании (Фото: EPA)

Риск не получить большинство в парламенте Великобритании для Консервативной партии под руководством Бориса Джонсона вырос. Такое предсказание делает математическая модель на основе опроса, созданная компанией YouGov.

По данным опроса, на выборах, которые состоятся завтра, 12 декабря, консерваторы получат от 40% до 45% голосов избирателей, лейбористы - от 30% до 36%, Либерально-демократическая партия - от 11% до 14%.

С таким результатом консерваторы могут рассчитывать на 339 мест в парламенте - незначительное большинство, возможный разброс - от 311 до 367. Не исключен как вариант с внушительным большинством партии Джонсона, так и вариант с парламентом без однопартийного большинства.

В конце ноября модель YouGov предсказывала уверенную победу консерваторов: 359 мест.

Опрос проводился с 4 по 10 декабря, в нем участвовали более 100 000 человек.

28 октября ЕС согласился на отсрочку Brexit до 31 января 2020 года.

29 октября оппозиция согласилась на проведение досрочных парламентских выборов по инициативе Джонсона.

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