Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Завтра выборы: что говорит последний опрос о шансах Джонсона

Завтра выборы: что говорит последний опрос о шансах Джонсона - Фото
Борис Джонсон в парламенте Великобритании (Фото: EPA)
11.12.2019, 12:11

Шансы консерваторов получить большинство велики, но уменьшились с конца ноября

Риск не получить большинство в парламенте Великобритании для Консервативной партии под руководством Бориса Джонсона вырос. Такое предсказание делает математическая модель на основе опроса, созданная компанией YouGov.

По данным опроса, на выборах, которые состоятся завтра, 12 декабря, консерваторы получат от 40% до 45% голосов избирателей, лейбористы - от 30% до 36%, Либерально-демократическая партия - от 11% до 14%.

С таким результатом консерваторы могут рассчитывать на 339 мест в парламенте - незначительное большинство, возможный разброс - от 311 до 367. Не исключен как вариант с внушительным большинством партии Джонсона, так и вариант с парламентом без однопартийного большинства.

В конце ноября модель YouGov предсказывала уверенную победу консерваторов: 359 мест.

Опрос проводился с 4 по 10 декабря, в нем участвовали более 100 000 человек.

Читайте также: Только не референдум: партия Brexit поможет Джонсону на выборах

Напишите нам
выборы Борис Джонсон brexit
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 