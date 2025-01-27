Зеленский встретился с Макроном: обсудили гарантии безопасности для Украины и Европы

Украина рассчитывает на поддержку со стороны Франции в переговорах по вступлению в ЕС

Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон (Фото: ОП)

В понедельник, 27 января, президент Владимир Зеленский во время визита в Польшу провел встречу с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщил Офис президента.

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Лидеры стран встретились после церемонии празднования 80-летия освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау.

Зеленский поблагодарил Макрона за поддержку Украины и военную помощь. С начала полномасштабного российского вторжения Франция предоставила оборонную поддержку на 6 млрд евро.

В ходе встречи президенты обсудили возможности усиления оборонных возможностей Украины со стороны Франции. Отдельное внимание было уделено сотрудничеству в сфере безопасности и, в частности, возможным форматам гарантий безопасности для Украины и всей Европы.

Кроме того, Украина рассчитывает на поддержку со стороны Франции и лично Макрона в переговорном процессе по вступлению в Европейский Союз.