Зеленский встретился с Макроном: обсудили гарантии безопасности для Украины и Европы
В понедельник, 27 января, президент Владимир Зеленский во время визита в Польшу провел встречу с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщил Офис президента.
Лидеры стран встретились после церемонии празднования 80-летия освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау.
Зеленский поблагодарил Макрона за поддержку Украины и военную помощь. С начала полномасштабного российского вторжения Франция предоставила оборонную поддержку на 6 млрд евро.
В ходе встречи президенты обсудили возможности усиления оборонных возможностей Украины со стороны Франции. Отдельное внимание было уделено сотрудничеству в сфере безопасности и, в частности, возможным форматам гарантий безопасности для Украины и всей Европы.
Кроме того, Украина рассчитывает на поддержку со стороны Франции и лично Макрона в переговорном процессе по вступлению в Европейский Союз.
- 9 декабря 2024 года Зеленский заявил, что может подумать над предложением французского лидера Макрона относительно размещения иностранных войск на территории Украины, пока та не присоединится к НАТО.
- 20 января 2025 года Макрон выразил мнение, что война России против Украины не завершится в ближайшее время. Поэтому, по его словам, необходимо обеспечить поддержку Киева, чтобы Украина смогла выстоять и вести будущие переговоры с более сильной позиции.