Зеленський зустрівся із Макроном: обговорили гарантії безпеки для України та Європи

Україна розраховує на підтримку з боку Франції у переговорах для вступу в ЄС

Володимир Зеленський та Емманюель Макрон (Фото: ОП)

У понеділок, 27 січня, президент Володимир Зеленський під час візиту до Польщі провів зустріч із французьким колегою Емманюелем Макроном. Про це повідомив Офіс президента.

Лідери країн зустрілися після церемонії відзначення 80-ї річниці визволення нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау.

Зеленський подякував Макрону за підтримку України та військову допомогу. З початку повномасштабного російського вторгнення Франція надала оборонну підтримку на 6 млрд євро.

Під час зустрічі президенти обговорили можливості посилення оборонних спроможностей України з боку Франції. Окрему увагу приділили безпековій співпраці та, зокрема, можливим форматам гарантій безпеки для України та всієї Європи.

Крім того, Україна розраховує на підтримку з боку Франції та особисто Макрона в переговорному процесі для вступу в Європейський Союз.