Зеленський зустрівся із Макроном: обговорили гарантії безпеки для України та Європи
У понеділок, 27 січня, президент Володимир Зеленський під час візиту до Польщі провів зустріч із французьким колегою Емманюелем Макроном. Про це повідомив Офіс президента.
Лідери країн зустрілися після церемонії відзначення 80-ї річниці визволення нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау.
Зеленський подякував Макрону за підтримку України та військову допомогу. З початку повномасштабного російського вторгнення Франція надала оборонну підтримку на 6 млрд євро.
Під час зустрічі президенти обговорили можливості посилення оборонних спроможностей України з боку Франції. Окрему увагу приділили безпековій співпраці та, зокрема, можливим форматам гарантій безпеки для України та всієї Європи.
Крім того, Україна розраховує на підтримку з боку Франції та особисто Макрона в переговорному процесі для вступу в Європейський Союз.
- 9 грудня 2024 року Зеленський заявив, що може подумати над пропозицією французького лідера Макрона щодо розміщення іноземних військ на території України, поки та не долучиться до НАТО.
- 20 січня 2025 року Макрон висловив думку, що війна Росії проти України не завершиться найближчим часом. Тому, за його словами, необхідно забезпечити підтримку Києва, щоб Україна змогла вистояти й вести майбутні переговори з сильнішої позиції.